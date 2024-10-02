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Конверсия оплаты по SberPay в онлайн покупках побила рекорд ApplePay

SberPay благодаря сервису App SDK (готовый модуль оплаты для встраивания в мобильное приложение партнера) достиг конверсии 98,5% по оплате товаров и услуг онлайн. Это выше считавшейся ранее эталонной конверсии ApplePay, которая на момент ухода с рынка России достигала 97%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Главные особенности внедрения сервиса SDK SberPay – это быстрое проведение оплаты в пару кликов, без необходимости полноценного входа в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и подтверждения оплаты в нем. Оплата происходит внутри мобильного приложения магазина, где совершается покупка.

Вторая и последующая оплата клиента происходит проще – без использования приложения банка.

На платежной странице перед оплатой клиент может увидеть баланс карты. Таким образом сервис максимально интегрирован в поверхность партнера и при этом исключает ошибки карточных оплат (неверный ввод реквизитов) и недостаточности средств на карте.

По данным Сбербанка, в 2021 г. 84% оплат в интернете приходилось на банковские карты и только 16% на на быстрые оплаты с помощью pay-методов, которые не требовали ввода реквизитов - Apple Pay, Google Pay и т.д. С 2022 по 2024 гг. игроки финтех рынка России активно развивали собственные платежные сервисы. Сейчас только 40% операций в онлайн в магазинах совершается с использованием банковских карт, а 60% — это различные сервисы по оплате в один клик без ввода данных карты. Таким образом, в 2024 г. показатели некарточных платежей в онлайне стали выше, чем до 2022 г., до ухода международных компаний.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный маркетинг» Сбербанка: «Наш улучшенный сервис SDK SberPay успешно внедрен на площадках крупнейших маркетплейсов, ритейлеров, авиакомпаний и операторов сотовой связи страны. Партнеры по достоинству оценили его удобство и отмечают рост продаж с помощью этого инструмента, который требует минимум усилий от покупателя. Для клиента онлайн оплата с помощью SberPay стала лучшей альтернативой карточным платежам, которые требуют нескольких дополнительных действий для совершения оплаты. А сервис SDK вывел услугу на новый качественный уровень. В результате, мы смогли достичь конверсии, которая побила рекорд Applе».

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