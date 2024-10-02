МТС: Новосибирск вошел в топ-10 городов для бизнес-путешествий

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила летние бронирования туристического жилья для командировок. Несмотря на сезонный спад деловой активности, летом 2024 г. россияне совершили на 30% больше бизнес-поездок по стране год к году. При этом они стремились совмещать работу с отдыхом — 37% от всех командировок в июне-августе 2024 г. были с захватом выходных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новосибирск стал одним из самых привлекательных городов для летних bleisure-путешествий (командировок с захватом выходных). 42% туристов, приезжающих по работе, задерживалась в городе подольше, чтобы познакомиться с достопримечательностями и историей столицы Сибири.

Самым привлекательным местом для совмещения работы и отдыха летом 2024 г. ожидаемо стала курортная столица России — город Сочи. Здесь доля bleisure (командировок с захватом выходных) от всех деловых поездок составила 56%.

Топ-10 городов для летних bleisure- путешествий летом 2024 г.

По данным Bronevik.com, срок, за который бронируются отели для деловых поездок, летом 2024 г. вырос до 10 дней (+23% год к году). Очевидно, на фоне возрастающего потока самостоятельных туристов, корпоративные заказчики стремятся заранее забронировать качественное жилье для командированных сотрудников. Средняя продолжительность проживания в командировках летом 2024 г. — 2,5 дня, средний чек за ночь вырос до 5 300 руб. (+21% год к году).

86% деловых путешественников выбирают для проживания в командировках отели и мини-отели, 5% останавливаются в апартаментах, по 2% в гостевых домах, хостелах и апарт-отелях. Растет интерес туристов к объектам с «домашними» условиями. Так, бронирования апартаментов и апарт-отелей для деловых поездок летом 2024 г. выросли вдвое (на 105% и 101% соответственно). Останавливаясь в квартирах или номерах с кухней, стиральной машинкой и другими бытовыми удобствами, командированные могут сэкономить на питании и дополнительных услугах, а также получить номера большей площади за сопоставимые деньги.