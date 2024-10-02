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«Т-Банк» запустил верификацию по T-Business ID для предпринимателей в сервисах VK

«Т-Банк» и VK запустили возможность быстрого подтверждения профиля в сервисах соцсети для предпринимателей и компаний по T-Business ID. Процесс бесшовного подтверждения реквизитов у бизнес-клиентов «Т-Банка» проходит моментально и не требует дополнительной отправки документов, что снижает время на заполнение и проверку данных и минимизирует вероятность ошибок.

Подтверждение реквизитов по T-Business ID доступно клиентам «Т-Бизнеса» в личном кабинете нового сервиса «VK Бизнес ID». Для этого необходимо создать аккаунт «VK Бизнес ID», а затем подтвердить данные по T-Business ID.

С помощью «VK Бизнес ID» предприниматели могут быстро авторизовываться в b2b-сервисах VK через единый аккаунт и управлять корпоративными данными. Сейчас можно авторизоваться в «VK Рекламе», постепенно будут подключаться и другие продукты VK, а также в будущем сервис смогут интегрировать внешние b2b-платформы.

Преимущества верификации профиля по T-Business ID в бизнес-сервисах VK: не нужно вручную заполнять данные и загружать документы для проверки: проверка осуществляется моментально на стороне «Т-Банка»; оперативное подтверждение подлинности реквизитов; ускоренная проверка платёжных данных юрлица для быстрого запуска кампаний в «VK Рекламе»; обеспечение безопасного подтверждения реквизитов и прозрачного процесса выбора передаваемых данных.

Виталий Бриедис, бизнес-лидер T-ID от «Т-Банка», сказал: «Мы стремимся развивать T-Business ID, чтобы упрощать и совершенствовать клиентский путь в работе с b2b-сервисами. Для нас очень важно, чтобы процесс был безопасным, бесшовным и занимал буквально несколько секунд. Когда эту задачу мы делаем в партнерстве, нашим клиентам становится еще удобнее. VK запустил «VK бизнес ID» для авторизации с помощью единого аккаунта. Это значит, что нашим клиентам в пару кликов становятся доступны новые возможности для развития своего бизнеса с помощью b2b-сервисов VK».

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