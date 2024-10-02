T2 определил самые «качающие» малые населенные пункты Вологодской области

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал цифровую активность жителей в поселках и деревнях Вологодской области за девять месяцев 2024 г. Исследование проводилось на территории 41 малого населенного пункта, которые компания обеспечила качественной голосовой связью и мобильным интернетом за последние несколько лет.

Для составления рейтинга Т2 использовала обезличенные данные абонентов в малых населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители T2.

Общий трафик 41 базовой станции с начала 2024 г. – 1579 ТБ, что эквивалентно 450 тыс. скачанным фильмам в HD-качестве. Самым активным оказалось местечко Топорня Кирилловского района, где за указанный период жители использовали 105 ТБ. На втором месте – село Шелота Верховажского района. Здесь клиенты T2 скачали примерно 76 ТБ интернет-трафика. Замыкает тройку лидеров деревня Ирданово Никольского района: его жители насерфили в Сети около 74 ТБ информации.

Оператор оценил и голосовую активность в небольших поселениях Вологодской области. Самыми разговорчивыми абонентами оказались также жители Топорни – для звонков без учета мессенджеров они использовали почти 1900 минут. На втором месте рейтинга – деревня Ирданово, жители которой потратили на голосовое общение 1460 минут. В тройку лидеров вошла деревня Игумницево Междуреченского района – местные абоненты провели за разговорами по мобильному телефону свыше 1300 минут. В общей сложности сельчане региона общались более 31 тыс. минут.

Связь и мобильный интернет появились в малых населенных пунктах Вологодской области в рамках второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». T2 выступает в качестве технологического партнера и центра компетенций: компания разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для ее строительства.

Установленные базовые станции работают в стандартах сети 2G/4G.

Николай Моськин, директор Вологодского филиала T2: «Вологодская область – одна из самых живописных и популярных территорий Северо-Запада, которая давно стала точкой притяжения для туристов. Например, местечко Топорня является центром Национального парка “Русский Север”, а село Шелота – это место проведения Международного кинофестиваля деревенского кино “Печка”. Современные технологии позволяют путешественникам, участникам культурных событий и сельчанам быть всегда на связи с родными и близкими, быстро и своевременно размещать контент в соцсетях, дистанционно учиться и работать, а также получать медицинские консультации. Понимая важность государственного проекта “Устранения цифрового неравенства”, мы ежегодно наращиваем темпы строительства базовых станций в регионе».