CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

T2 определил самые «качающие» малые населенные пункты Вологодской области

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал цифровую активность жителей в поселках и деревнях Вологодской области за девять месяцев 2024 г. Исследование проводилось на территории 41 малого населенного пункта, которые компания обеспечила качественной голосовой связью и мобильным интернетом за последние несколько лет.

Для составления рейтинга Т2 использовала обезличенные данные абонентов в малых населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители T2.

Общий трафик 41 базовой станции с начала 2024 г. – 1579 ТБ, что эквивалентно 450 тыс. скачанным фильмам в HD-качестве. Самым активным оказалось местечко Топорня Кирилловского района, где за указанный период жители использовали 105 ТБ. На втором месте – село Шелота Верховажского района. Здесь клиенты T2 скачали примерно 76 ТБ интернет-трафика. Замыкает тройку лидеров деревня Ирданово Никольского района: его жители насерфили в Сети около 74 ТБ информации.

Оператор оценил и голосовую активность в небольших поселениях Вологодской области. Самыми разговорчивыми абонентами оказались также жители Топорни – для звонков без учета мессенджеров они использовали почти 1900 минут. На втором месте рейтинга – деревня Ирданово, жители которой потратили на голосовое общение 1460 минут. В тройку лидеров вошла деревня Игумницево Междуреченского района – местные абоненты провели за разговорами по мобильному телефону свыше 1300 минут. В общей сложности сельчане региона общались более 31 тыс. минут.

Связь и мобильный интернет появились в малых населенных пунктах Вологодской области в рамках второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». T2 выступает в качестве технологического партнера и центра компетенций: компания разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для ее строительства.

Установленные базовые станции работают в стандартах сети 2G/4G.

Николай Моськин, директор Вологодского филиала T2: «Вологодская область – одна из самых живописных и популярных территорий Северо-Запада, которая давно стала точкой притяжения для туристов. Например, местечко Топорня является центром Национального парка “Русский Север”, а село Шелота – это место проведения Международного кинофестиваля деревенского кино “Печка”. Современные технологии позволяют путешественникам, участникам культурных событий и сельчанам быть всегда на связи с родными и близкими, быстро и своевременно размещать контент в соцсетях, дистанционно учиться и работать, а также получать медицинские консультации. Понимая важность государственного проекта “Устранения цифрового неравенства”, мы ежегодно наращиваем темпы строительства базовых станций в регионе».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для финансирования «Экономики данных» в России введут сбор с рекламы в интернете

Android-устройства в России атаковали более 30 млн раз с начала года

Власти США подали иск против YouTube за вред, наносимый психике детей

Конференции

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: