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«Яндекс Музыку» в lossless-качестве теперь можно слушать на умных устройствах «Яндекса» с «Алисой»

Теперь подписчики «Плюса» могут слушать «Яндекс Музыку» в lossless-качестве не только в мобильном и десктопном приложениях стриминга, но и на умных колонках с «Алисой», а также на «ТВ Станциях».

Поддержка lossless-формата FLAC появилась на «Станции Миди», «Станции 2», «Станции Макс», «Станции Дуо Макс», а также на «ТВ Станциях». Этот формат кодирования аудио сохраняет качество звучания на уровне оригинальной студийной записи.

Для прослушивания музыки в lossless-качестве на «Станциях» и «ТВ Станциях» пользователям необходимо открыть приложение «Дом с Алисой», выбрать свое устройство и в настройках качества звучания включить «Превосходное».

Всего владельцам «Яндекс Станций» и «ТВ Станций» теперь доступны три режима прослушивания «Яндекс Музыки». Пользователи могут выбрать подходящий режим в зависимости от скорости интернета: превосходное: музыка в lossless и других высококачественных форматах для высокоскоростной Wi-Fi-сети и безлимитного интернета. Идеальный формат для прослушивания дома; оптимальное: сбалансированное звучание со средним расходом трафика; экономичное: позволяет слушать музыку при медленном интернете, минимизируя расход трафика.

Младшие модели умных колонок, а именно «Станции Лайт» и «Станции Мини», при активации настройки «Превосходного» качества воспроизводят музыку в формате AAC и MP3 в высоком битрейте, обеспечивая максимальное качество звука с учетом своих акустических характеристик.

Lossless-качество в «Яндекс Музыке», в том числе на умных устройствах «Яндекса» с «Алисой», доступно для всех пользователей в рамках подписки «Яндекс Плюс».

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