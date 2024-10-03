Аналитика «МТС Банка»: российские геймеры любят экшн

Сервис «МТС Оплата» и «МТС Банк» провели исследование геймерского поведения в России в III квартале 2024 г. Выяснилось, что игровые покупки выросли на 41%, а треть геймеров назвали любимой игрой Dota. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

В последние годы в России активно развивается гейминг, уход некоторых иностранных компаний дал стимул отечественным разработчикам, на рынке стали появляться игры, связанные с национальной тематикой, культурой и историей России. Однако лидерство по-прежнему удерживают зарубежные игры, популярность которых не падает годами. Вместе с тем растет посещаемость компьютерных клубов и спрос на компьютерные, мобильные и видеоигры.

По данным аналитиков «МТС Банка», количество транзакций в компьютерных клубах в III квартале 2024 г. увеличилось на 44%, а игровые покупки (как самих игр, так и внутриигровые) выросли на 41% год к году.

Согласно данным сервиса «МТС Оплата», средний чек по оплате игр за год вырос на 24% до 1360 руб. Пользователи преимущественно предпочитают игры жанра экшн (шуттер, файтинг, платформер), ролевые игры (RPG) и стратегии.

Топ любимых игр россиян возглавляет Dota – за нее проголосовало 32% опрошенных, далее идут Counter-Strike и Baldur’s Gate, получившие по 15% и 9% голосов соответственно.

Основное устройство для игр у пользователей «МТС Оплаты» – персональный компьютер или планшет. При этом большая часть платежей сделана в онлайн-сервисе Steam, библиотека которого насчитывает более 50 тыс. игр. Среди мобильных игр лидер по количеству платежей – многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы Pubg Mobile.

Оплачивают игры и внутриигровые покупки гораздо чаще мужчины – 92% против 8%. Средний возраст геймера – 28 лет.

Основная причина интереса к геймингу – хобби, досуг, отдых, так ответили 43% опрошенных пользователей. В тройку основных стимулов поиграть входят: социализация и общение с друзьями – 17%, отвлечься, погрузиться в другой мир – 15% опрошенных.

45% пользователей «МТС Оплаты» совершают транзакции через витрину один раз в два-три месяца, 27% – ежемесячно, а 7% – еженедельно.

Исследование основано на анализе платежей через игровую витрину сервиса «МТС Оплата» и обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России, а также данных опроса пользователей игровой витрины сервиса «МТС Оплата». Учитывались платежные операции за период июль-сентябрь 2023 и 2024 гг.