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Комплексную онлайн-услугу для поставщиков отопления запустили в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области появилась комплексная услуга для новых ресурсоснабжающих организаций. Теперь по одному заявлению можно утвердить нормативы и тарифы в сфере теплоснабжения. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С января на региональном портале запущено четыре комплексные услуги, когда по единому заявлению можно одновременно оформить несколько услуг. Одна из комплексных услуг, которые появились в 2024 г., предназначена для новых организаций в сфере теплоснабжения. Теперь достаточно подать одну заявку на утверждение технологических нормативов, а в результате будут утверждены как нормативы, так и тарифы. Результат поступит в личный кабинет», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Тарифы в сфере теплоснабжения с установлением нормативов для новых организаций» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Сбытовые организации и установление тарифов». Воспользоваться услугой могут индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Услуга предоставляется бесплатно. В случае положительного решения в личный кабинет направят распоряжения об установлении тарифов и об утверждении нормативов.

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