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«Купер» запускает Telegram-приложение для партнеров

«Купер» запустил Telegram-версию приложения для партнеров. Новая платформа — это дополнение к уже существующему мобильному приложению Vendor App. Теперь рестораны и магазины смогут эффективнее управлять онлайн-продажами.

Ключевые функции Telegram-приложения: прием, обработка и отслеживание заказов; управление точками продаж; добавление и редактирование меню; настройка доступности товаров и цен; создание и управление промо-акциями для привлечения клиентов; создание зон доставки и управление ими.

У приложения интуитивный интерфейс для легкого доступа к функционалу и гибкие настройки для индивидуального использования. Партнеры могут комбинировать работу мобильного и Telegram-приложения или работать только в Telegram-версии. Авторизацию можно пройти через уже существующий аккаунт, это займет всего пару минут.

Илья Кузин, директор продукта для партнеров и мерчантов: «Для нас важно предоставлять партнерам современные и простые решения для улучшения работы. Мы заметили рост популярности мини-аппов в Telegram и решили запустить альтернативу нашему мобильному приложению Vendor App, чтобы партнеры могли быстрее работать с заказами, если им удобнее Telegram».

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