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«МегаФон»: недаром помнит вся Россия: у туристов вырос интерес к «лермонтовским» местам

Сегодня исполнилось 210 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга и художника Михаила Лермонтова. В юбилейный год интерес к локациям на Ставрополье, связанным с жизнью и творчеством автора, вырос в три раза по сравнению с предыдущим годом, отметили в исследовании аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лермонтов впервые побывал на Ставрополье в шесть лет — приезжал для лечения. А последние четыре года жизни поэт пробыл в кавказской ссылке, где написал сотни стихотворений, пьесу «Маскарад» и повесть «Герой нашего времени». Один из городов региона сегодня носит имя поэта. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные по трафику и зафиксировали всплеск интереса к местам, связанным со стихотворцем.

Самой посещаемой локацией остается место смертельной дуэли Лермонтова с майором Николаем Мартыновым. Первое захоронение поэта расположено у подножия горы Машук при входе в курортный парк Пятигорска. По информации оператора, в этом месте посетители расходуют ежемесячно порядка 800 ГБ интернет-трафика. Этого хватит, чтобы загрузить на смартфон миллион изданий полного собрания сочинений автора.

Далее по популярности у туристов — беседка «Эолова арфа» в Пятигорске. Эта локация для отдыха и фотосессий описана в повести Лермонтова «Княжна Мери». Каменные ротонды «Эоловой арфы» привлекают внимание гостей не только из столицы и Северо-Кавказского региона. По сравнению с 2023 г. на 10% увеличилось количество туристов из Ростовской, Ленинградской и Свердловской областей, а также Ямала.

Тройку востребованных туристических локаций, связанных с литератором, замыкает музей «Домик Лермонтова», где поэт проживал с перерывами вплоть до гибели. Накануне юбилея автора для удобства возросшего потока посетителей, специалисты «МегаФона» установили вблизи музея дополнительное телеком-оборудование.

«Чтобы стихи юбиляра, среди которых немало о Кавказе, стали еще ближе к современному читателю, мы обновили инфраструктуру в памятных местах Пятигорска, Кисловодска, города Лермонтова. После проведенных работ скорость мобильного интернета достигает 85 Мбит/с — достаточно, чтобы за 40 секунд скачать на смартфон всю антологию творчества Михаила Юрьевича», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Чтение остается одним из ключевых увлечений и способов проведения досуга для многих ставропольцев. Аналитики оператора отметили, что среди наиболее востребованных цифровых сервисов у жителей края значительную долю занимают книжные сервисы. На такие приложения они тратят около 18% от общего объема интернет-трафика в регионе.

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