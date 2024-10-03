«МТС Оплата» запустила пополнение баланса Genshin Impact без комиссии

МТС сообщает о запуске возможности пополнения баланса одной из самых популярных мобильных игр Genshin Impact на сайте «МТС Оплата». До конца 2024 г. за все платежи не будет взиматься комиссия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для пополнения баланса внутри сервиса «МТС Оплата» необходимо перейти на страницу оплаты Genshin Impact, выбрать номинал ваучера и ввести данные для зачисления (UID и сервер ID). После нажатия кнопки «Оплатить» пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка, где сможет завершить платеж. Оплата производится через СБП с карт любых российских банков.

До конца 2024 г. за все пополнения баланса Genshin Impact не будет взиматься комиссия.