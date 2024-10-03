МТС прокачала мобильный интернет в самом восточном городе Ставрополья

МТС провела модернизацию сети сотовой связи Нефтекумске. Рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, позволил увеличить скорость передачи данных, расширить емкость сети и покрытие мобильного интернета.

Доступ к улучшенной сети получили более 20 тыс. жителей Нефтекумска. Использовать цифровые сервисы, онлайн банкинг, госуслуги они смогут на более высокой скорости. Мобильный интернет пригодится и в пути автомобилистам. Через Нефтекумск в Дагестан едут жители восточных территорий Ставрополья. Они смогут пользоваться здесь навигатором, уточнять в интернете детали по поездке.

Самый восточный город Ставрополья получил обновленную сеть с большим запасом прочности. Это не только повышает удобство использования мобильного интернета и голосовой связи для населения, но и расширяет возможности внедрения решений на основе интернета вещей для местных компаний.

«Нефтекумск – один из центров добывающей промышленности Ставрополья. Расширение сети сотовой связи позволит местным предприятиям внедрять решения по удаленному экомониторингу, мониторингу транспорта, умное видеонаблюдение, что повысит безопасность и технологичность производств», – отметил директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.