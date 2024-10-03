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МТС Travel: Сочи стал лидером по количеству ранних бронирований отелей на ноябрьские выходные

В сервисе путешествий МТС Travel проанализировали бронирования туристического жилья на праздничные выходные в ноябре 2024 г. Спрос на размещение в Сочи год к году вырос почти втрое. Морской курорт стал самым популярным направлением для отдыха. Забронировать там отель можно в среднем за 6900 руб. в сутки на двоих. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

Лидером по количеству ранних онлайн-бронирований отелей, апартаментов и других объектов размещения туристов в первые выходные ноября 2024 г. стал Сочи. По данным сервиса путешествий МТС Travel на начало октября 2024 г., 12% от всех бронирований сделаны в этом городе. Следом по спросу на размещение идет Москва – на столицу приходится каждое десятое бронирование от всех по стране. На третьем месте расположился Санкт-Петербург (9% от всех онлайн-заказов по России на 1-4 ноября 2024 г.). В 2023 г. Северная столица была лидером раннего спроса.

По данным МТС Travel, средняя по России цена на размещение в период праздничных ноябрьских выходных составляет 6400 руб. в сутки на двоих. Забронировать жилье в Сочи сейчас можно в среднем за 6900 руб. в сутки. В Москве средний ценник составляет 7900 руб. за сутки проживания, а в Санкт-Петербурге – 6300 руб.

Среди популярных направлений наиболее бюджетное жилье сейчас можно найти в Екатеринбурге (4800 руб., в сутки), Туле (5500 руб.), Калининграде (5600 руб.) и Анапе (6000 руб.).

Первые выходные ноября, приуроченные ко Дню народного единства, в 2024 г. выпадают на воскресенье и понедельник. Суббота объявлена коротким днем. По данным МТС Travel, 40% сделанных на выходные бронирований предполагают заезд в субботу.

Были проанализированы онлайн-бронирования и цены на размещения в объектах размещения туристов по России с 1 по 4 ноября 2024 г.

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