Новые возможности «Яндекс 360» для бизнеса: обновления и функции продукта

В сентябрьском обновлении «Яндекс 360 для бизнеса» пользователи и администраторы организаций получили ряд новых функций. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса 360».

В «Мессенджере» теперь доступна проверка орфографии на русском и английском языках, а также возможность установить индивидуальный статус вместо стандартных вариантов. В «Почте» администраторы могут добавлять внешние контакты, что помогает уменьшить риск ошибок при отправке конфиденциальной информации за пределами компании. Также появилась возможность создания общих почтовых ящиков через API и получение уведомлений о причинах неработающей доменной почты. В «Телемосте» лимит участников видеозвонков увеличен в два раза — теперь одновременно могут участвовать до одной тыс. пользователей. Кроме того, добавлены комнаты ожидания и новые виртуальные фоны.



Проверка обновлений и расширенные статусы в «Мессенджере»

В десктоп-версии «Мессенджера» можно проверить орфографию: сервис найдет ошибки в сообщениях на русском и английском языках и предложит варианты замены по словарю. Так пользователь не опечатается в деловой переписке, даже если набирает сообщение быстро.

Пользователь может установить индивидуальный статус вместо стандартных вариантов «В сети», «Нет на месте», «Занят» и «Не беспокоить». Такие статусы состоят из иконки-эмодзи и текста. Можно создать до пяти своих вариантов, а при необходимости удалить или отредактировать их.

Обновление «Почты» для администраторов

Администратор организации может добавить внешние контакты в «Яндекс 360» для бизнеса, чтобы сотрудники быстрее находили нужных людей в «Почте». Контакты, которые не состоят в организации, будут помечены флагом «Внешний». Это нужно для снижения риска ошибок, когда сотрудник делится информацией со сторонним человеком.

Работать с ящиками API можно через почтовые клиенты по протоколу IMAP. Функционал общих ящиков зависит от уровня доступа для пользователей, которые выдаёт администратор организации. Подробнее об уровнях доступа по ссылке.

Если в настройках домена «Почты» некорректно настроены записи SPF и/или DKIM, администратор организации получит об этом уведомление. Так он сможет внести необходимые изменения, чтобы почта продолжала работать бесперебойно.

Новые функции в «Телемосте»

Лимит участников встреч увеличился в два раза. Это дополнительная услуга, которая доступна клиентам «Яндекс 360» для бизнеса по запросу. Так любой сотрудник компании сможет создавать встречи с расширенным лимитом и свободно общаться с коллегами сразу из нескольких отделов и подразделений.

Теперь пользователь, который хочет подключиться к встрече, может попасть в модерируемое пространство и там ждать разрешения на подключение. Организатор и соорганизатор увидят такого пользователя в отдельной вкладке рядом со списком участников встречи и смогут решить, добавлять ли его в общую конференцию.