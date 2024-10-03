Осеннее обновление «Плюс Сити»: в мобильную игру добавлены новые объекты и задания

Осень в «Плюс Сити» начинается с масштабного обновления. В мобильную игру добавлена возможность обменивать баллы «Плюса» на уникальные объекты и декор. Кроме того, пользователей ждет новый домик сервиса «Яндекс Пэй», а также целый ряд увлекательных заданий, связанных с биографией Илона Маска, музыкальными предпочтениями и активностью игроков. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Плюса».

Чтобы открыть новый домик, игрокам необходимо оплатить покупку с «Пэй» от 999 руб. в любом сервисе «Яндекса». После этого у них появится возможность генерировать больше монет и очков счастья, а также получить новые объекты и персонажей. На втором уровне домика игроки смогут познакомиться с новой жительницей города — Пэйлормун. Эта блондинка в модных очках — настоящий мастер шопинга. Пэйлормун балансирует между необходимым и импульсивными покупками, поэтому с ней дом любого горожанина «Плюс Сити» всегда будет заставлен пакетами.

На пятом уровне домика «Яндекс Пэй» игроки смогут открыть «Свинку Катилку», которая весело едет за покупками. Однако она всегда требует особого присмотра — розовая машинка с хвостом может в любой момент свернуть не туда и разбиться. Также на этом уровне в «Плюс Сити» появляется Пэйньята — в отличие от обычных праздничных пиньят ко Дню рождения, ее можно трогать и вытряхивать бонусы без особого повода.

На седьмом уровне игроки получат Макса Пэя — персонажа с самым элегантным и практичным ремнем с циферблатом. Также пользователи игры смогут получить эксклюзивную машинку Маск-хэв, вдохновленной разработками известного миллиардера. Чтобы открыть объект, необходимо прочитать или послушать биографию Илона Маска в «Букмейте».

Для того, чтобы разблокировать новое строение «Музыкалка», игрокам понадобятся не только прокачать собственные мышцы, но и свою музыкальную коллекцию — прослушать треки из плейлиста «Тренируюсь» на «Моей Волне» в «Яндекс Музыке» не менее пяти минут.

Задание «Супергеройская привычка» понравится игрокам, которые, как и жители «Сити», редко выходят на улицу. Правда, они не делают этого по причине отсутствия любимых пользователей. Поэтому для того, чтобы их не расстраивать, а заодно открыть объект «О, засветился!», не стоит стесняться почаще присматривать за горожанами — заходить в игру ежедневно в течение 30 дней.

В виртуальном городе всегда рады талантливым гостям. Так, прошел совместный конкурс «Яндекс Плюса» и Universal University, для которого креаторы предложили идеи новых объектов в «Плюс Сити». Победителем стал проект «Бабулина дача» — домик будет добавлен в ближайших обновлениях. Также в игру войдут объекты «Аквапарк — Тропический оазис», «Дом модницы» и «Домик Астронома».