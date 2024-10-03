Сотовый оператор «Мотив» расширяет сеть ВОЛС в Курганской области. Высокоскоростной интернет стал доступен жителям Макушино и Головное

Сотовый оператор «Мотив» завершил строительство нового участка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), который стал продолжением магистрали Курган – Варгаши – Лебяжье – Попово. Строительство высокоскоростной линии длиной 70 км заняло около года и увеличило пропускную способность сети в подключенных населенных пунктах до 10 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители оператора «Мотив».

Потребление интернет-трафика постоянно растет. В Курганской области, по данным оператора, объем передачи данных за последний год увеличился на 30%. В условиях растущего спроса на мобильные услуги «Мотив» работает над модернизацией сети, в том числе над строительством новых участков ВОЛС. Так, этой осенью новые возможности высокоскоростного интернета получили жители города Макушино с населением около 7 тыс. человек, а также пользователи села Головное, где всего 300 жителей. Результаты этих улучшений уже заметны: с момента запуска нового участка сети ВОЛС объем потребления мобильного интернета в этих населенных пунктах удвоился.

«Высокоскоростной доступ в сеть интернет стал базовой потребностью современной жизни, подобно электроснабжению. Современные цифровые сервисы открывают для пользователя возможности общения с людьми по всему миру, дистанционного обучения, работы, развлечений. При этом неважно, где находится пользователь, в мегаполисе или небольшом населенном пункте», – сказал коммерческий директор «Мотив» Андрей Золотарев.

Ранее к сети волоконно-оптических линий связи в Курганской области уже были подключены Далматово и Катайск. А совокупная протяженность сети ВОЛС оператора «Мотив» в Уральском федеральном округе достигает 16 тыс. км.