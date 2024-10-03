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«Точка» запустила автоматический учет продаж на Wildberries и Ozon

«Точка Бухгалтерия» запустила новую функцию для клиентов, торгующих на Wildberries и Ozon. Предприниматели смогут настроить интеграцию с маркетплейсами в онлайн-бухгалтерии «Точки». Это позволит бухгалтерии автоматически получать все необходимые данные для корректного расчета налогов. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

С новой функцией предпринимателям больше не придется вручную разбираться с отчетами площадок. Достаточно настроить доступ к данным отчетов на Wildberries и Ozon через API. С этого момента онлайн-бухгалтерия будет автоматически получать отчеты и корректно рассчитывать налоги с учетом всех данных.

При работе на маркетплейсах важно учитывать, что поступающие на счет суммы уже содержат удержания площадок, однако налоги необходимо рассчитывать с полной суммы продаж. Суммы комиссий содержатся в отчетах площадок.

«По данным «Точка Маркетплейсы», в 2024 г. медианный оборот селлеров на Ozon за первые пять месяцев увеличился на 53,8%, а на Wildberries — на 28% выше, чем в прошлом году. Такой скачок усложняет процесс учета, так как увеличивается объем данных для обработки и количество транзакций. Особенно сложно бывает новичкам, которые могут неправильно рассчитать налог: они могут не знать все тонкости учета, а ошибки в расчетах могут привести к выплате пени или даже блокировке счета. Автоматизация на маркетплейсе поможет избежать этих ошибок и сократит время, затрачиваемое на обработку отчетов: от нескольких часов до нескольких минут. Уже сейчас мы активно работаем над интеграцией с другими платформами, чтобы предложить нашим пользователям еще больше возможностей для автоматизации бухгалтерии», — сказал директор по продукту «Точка Бухгалтерия» Даниил Смирнов.

Услуга доступна в рамках сервиса «Точка Бухгалтерия».

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