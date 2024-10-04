Аналитика Bronevik.com: отели с подробным описанием на агрегаторах получают в 1,5 раза больше бронирований и продают номера дороже

Платформа Bronevik.com (входит в МТС Travel) изучила, как заполненность страниц на туристических агрегаторах влияет на продажи отелей. Согласно исследованию, объекты с максимально подробными описаниями и фотографиями территории, удобств и услуг получают в среднем на 62% больше заказов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Также выяснилось, что средний чек за бронирование у объектов с качественно заполненными карточками в среднем на 50% выше, чем у тех, чьи профили заполнены лишь наполовину. Указывая на страницах в агрегаторах больше информации о преимуществах и удобствах своего объекта, отельеры повышают продажи более дорогих пакетных тарифов и дополнительных услуг.

В рамках исследования проанализированы бронирования отелей среднего размера (25-150 номеров) за 12 месяцев по сентябрь 2024 г. Сравнивались количество бронирований и средние чеки за заказ у объектов, с заполненностью профиля на 50% и на 100%.

Исследование проводилось при помощи инструмента «Рекомендации», доступного бесплатно в личных кабинетах отельеров на Bronevik.com. «Рекомендации» оценивают уровень наполненности профиля объекта по шкале от 0 до 100%. На оценку влияют качество и количество фотографий, количество указанных услуг и полнота текстового описания.

«По данным Bronevik.com, более половины россиян выбирают туристическое жилье, настраивая поисковые фильтры на агрегаторах. Поэтому чем подробнее вы расскажете о своих услугах и преимуществах потенциальному гостю, тем больше шансов, что он выберет именно ваш объект. А из-за небрежного заполнения карточки ваш отель может просто не попасть в поле зрения потенциального гостя», – сказала исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

Bronevik.com рекомендует отельерам размещать на агрегаторах текстовое описание объемом не менее 1500 символов и включать в него информацию о концепции, количестве номеров, вариантах питания, удобствах и транспортной доступности. Оптимальное количество фотографий зависит от размера номерного фонда: для небольших объектов и апартаментов достаточно 15 кадров, средним и крупным рекомендуется загрузить не менее 50. В разделе «Услуги» следует указывать не менее пяти пунктов.