CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Аналитика Bronevik.com: отели с подробным описанием на агрегаторах получают в 1,5 раза больше бронирований и продают номера дороже

Платформа Bronevik.com (входит в МТС Travel) изучила, как заполненность страниц на туристических агрегаторах влияет на продажи отелей. Согласно исследованию, объекты с максимально подробными описаниями и фотографиями территории, удобств и услуг получают в среднем на 62% больше заказов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Также выяснилось, что средний чек за бронирование у объектов с качественно заполненными карточками в среднем на 50% выше, чем у тех, чьи профили заполнены лишь наполовину. Указывая на страницах в агрегаторах больше информации о преимуществах и удобствах своего объекта, отельеры повышают продажи более дорогих пакетных тарифов и дополнительных услуг.

В рамках исследования проанализированы бронирования отелей среднего размера (25-150 номеров) за 12 месяцев по сентябрь 2024 г. Сравнивались количество бронирований и средние чеки за заказ у объектов, с заполненностью профиля на 50% и на 100%.

Исследование проводилось при помощи инструмента «Рекомендации», доступного бесплатно в личных кабинетах отельеров на Bronevik.com. «Рекомендации» оценивают уровень наполненности профиля объекта по шкале от 0 до 100%. На оценку влияют качество и количество фотографий, количество указанных услуг и полнота текстового описания.

«По данным Bronevik.com, более половины россиян выбирают туристическое жилье, настраивая поисковые фильтры на агрегаторах. Поэтому чем подробнее вы расскажете о своих услугах и преимуществах потенциальному гостю, тем больше шансов, что он выберет именно ваш объект. А из-за небрежного заполнения карточки ваш отель может просто не попасть в поле зрения потенциального гостя», – сказала исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

Bronevik.com рекомендует отельерам размещать на агрегаторах текстовое описание объемом не менее 1500 символов и включать в него информацию о концепции, количестве номеров, вариантах питания, удобствах и транспортной доступности. Оптимальное количество фотографий зависит от размера номерного фонда: для небольших объектов и апартаментов достаточно 15 кадров, средним и крупным рекомендуется загрузить не менее 50. В разделе «Услуги» следует указывать не менее пяти пунктов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Telegram-каналы: В крупнейшем российском интернет-холдинге массовые сокращения, уволены сотни человек, закрываются отделы

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

ИТ-компания «закатала в асфальт» обнаглевшего патентного тролля. Теперь его сайт не работает, офис пуст, телефоны не отвечают

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

После ареста Дурова Telegram стал блокировать пиратский контент за 10-20 минут вместо 1-2 дней. Но правообладателям этого недостаточно

Конференции

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: