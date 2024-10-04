«Авито Работа»: профессия овощевода стала лидером по росту спроса работодателей в сегменте рабочих профессий

Эксперты «Авито Работы» проанализировали данные рынка труда и назвали список профессий в сегменте рабочих и линейных специальностей с наибольшим числом новых предложений о работе. По итогам III квартала 2024 г. больше всего спрос работодателей вырос на овощеводов. За год число вакансий для них увеличилось почти в 2,5 раза (+149%) по сравнению с третьим кварталом 2023 г. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию в III квартале составила 70,894 тыс. руб. в месяц при полной занятости. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Профессия стикеровщика также вошла в рейтинг рабочих и линейных профессий с возросшим спросом работодателей. За III квартал вакансий для сотрудников складов также стало больше почти в 2,5 раза (+146%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние предлагаемые заработные платы для новых сотрудников на этой позиции составили около 116,625 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день.

На третьем месте рейтинга оказалась профессия садовника, спрос работодателей на которых вырос более чем в два раза (+104%) за год. Работодатели предлагают соискателям на эти позиции в среднем 54,241 тыс. руб. в месяц.

Аналитики также продолжают наблюдать тренд на рост востребованности различных специалистов сферы строительства. Так, в третьем квартале этого года все чаще по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. стали требоваться бетонщики (+104%), фасадчики (+94%), каменщики (+92%) и штукатуры (+86%).

Самой высокооплачиваемой в сегменте рабочих и линейных специалистов стала профессия водителя такси — средние зарплатные предложения для новых сотрудников на этой позиции составили около 185,291 тыс. руб. в месяц. Стоит отметить, что в зарплатных вилках таких вакансий работодатели часто указывают максимальные значения, однако фактический заработок этих работников напрямую зависит от количества выполненных заказов и других факторов.

Вторую строчку рейтинга занимает профессия водителя-дальнобойщика. В III квартале 2024 г. кандидатам предлагали в среднем около 159,095 тыс. руб. в месяц. В тройку лидеров по зарплатным предложениям вошла также профессия бурильщика — соискатели на эту вакансию могут рассчитывать в среднем на 141,32 тыс. руб. ежемесячно.