Департамент собственного производства «Иви» усилился новым руководителем

Новым директором департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви» назначен Алексей Казаков. Он будет отвечать за весь цикл производства фильмов и сериалов «Иви». Об этом CNews сообщили представители «Иви».

Алексей окончил продюсерский факультет ВГИК им. Герасимова в 2009 г. и с тех пор приобрел обширный опыт в кинопроизводстве: выступал сценаристом («Горько», «Самый лучший день», «Чернобыль», «Родные» и др.) и продюсером («Родные», «Бешенство», «Самый лучший день» и др.).

Также в должность программного директора департамента собственного производства «Иви» вступает Ренат Шаяхметов. Он присоединился к команде «Иви» пять лет назад и в последние два года отвечал за бренд и контентный маркетинг онлайн-кинотеатра. При нем произошел ребрендинг «Иви», были запущены рекламные кампании со звездами турецких сериалов Акыном Акынезю и Бураком Озчивитом.

Директором департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви» назначен Алексей Казаков

В обязанности Рената будет входить планирование сетки релизов, определение потребностей онлайн-кинотеатра с точки зрения количества необходимых к производству оригинальных проектов, их жанровой и аудиторной направленности и маркетинговой составляющей, а также координирование процессов, связанных с выпуском контента на платформе.

Алексей Казаков, директор департамента собственного производства «Иви»: «Я очень рад присоединиться к команде «Иви». Будем стараться вместе».

Программным директором департамента собственного производства «Иви» назначен Ренат Шаяхметов

Ренат Шаяхметов, программный директор департамента собственного производства «Иви»: «Главная задача на новой должности для меня — используя свой опыт в маркетинге, сделать так, чтобы проекты департамента собственного производства «Иви» соответствовали потребностям основных контентных сегментов нашего онлайн-кинотеатра и внешнему аудиторному запросу».