Т2 обеспечит телеком-инфраструктурой жилые комплексы ГК «Точно»

T2, российский оператор мобильной связи, подписал соглашение с ГК «Точно». Компании планируют масштабное сотрудничество: Т2 оснастит высокоскоростным мобильным интернетом и качественной мобильной связью территории флагманских жилых комплексов застройщика. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 продолжает развивать сотрудничество с крупными девелоперами в регионе. Компания подписала соглашение с группой компаний «Точно», в рамках которого собственники и арендаторы жилой и коммерческой недвижимости на территории флагманских жилых комплексов застройщика будут обеспечены качественной мобильной связью оператора.

Установка телекоммуникационной инфраструктуры является важной составляющей при организации комфортного пространства на территории современных ЖК. Зачастую конструкции новостроек препятствуют свободному прохождению сигнала внутрь зданий, поэтому для обеспечения клиентов компании сервисом высокого качества Т2 размещает в жилых комплексах дополнительное техническое оборудование. Модернизация проводится на завершающих этапах строительства или сразу после сдачи объектов в эксплуатацию и позволяет оператору гарантировать наличие стабильного сигнала не только на открытом пространстве, но и в домах, в том числе в лифтах, уже на этапе передачи ключей собственникам.

Качественная мобильная связь и высокоскоростной 4G-интернет Т2 уже доступны жителям ЖК «Империал» в Краснодаре. Надежное покрытие сети оператора обеспечено на площади с фонтаном, детских и спортивных площадках, в барбекю-зоне, паркинге, фитнес-клубе Balance, а также квартирах и общественных пространствах внутри домов.

В стадии реализации находятся проекты по установке телеком-оборудования в жилых комплексах «Родные просторы», «Сказка град» и «Абрикосово», расположенных в столице края, а также ЖК «Форт Адмирал» в Туапсе. Во время второго этапа реализации соглашения оператор обеспечит качественное indoor-покрытие еще в нескольких комплексах девелопера.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Доступный мобильный интернет и голосовая связь одинаково важны как для жителей, так и владельцев торговых площадей, расположенных на территории жилых комплексов. С его помощью собственники квартир могут организовать дома работу и досуг, а владельцы бизнеса наладить внутренние процессы, в том числе общение с клиентами и функционирование рассчетно-кассового оборудования. Партнерство с ГК «Точно» позволяет Т2 участвовать в создании современных и технологичных пространств для жизни, а также развивать сетевую инфраструктуру в Краснодарском крае».

Анастасия Маслеха, директор группы компаний «Точно»: «Стабильная мобильная связь и высокоскоростной интернет – важные составляющие комфортной среды, которую ГК «Точно» создает в своих проектах. Наши жители учатся, работают из дома, отдыхают с семьей, и для всего этого необходима качественная связь от надежного оператора. Рады сотрудничеству с новым партнером Т2, нацелены получить эффективный результат совместной работы».