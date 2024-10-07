«Авито Авто» запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей

Для повышения удобства пользователей на платформе «Авито Авто» заработал раздел для поиска и покупки нового автомобиля. На данный момент в каталоге собрано более 160 тыс. автомобилей от дилеров из различных регионов страны. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

Среди ключевых особенностей раздела «Новые авто» – возможность отфильтровать предложение по ряду факторов, среди которых не только стоимость и характеристики, но также условия гарантии и история представленности дилеров на платформе.

Интерес россиян к поиску и покупке новых автомобилей онлайн растет. Как показало исследование, проведенное «Авито Авто» в сентябре 2024 г., среди потребителей, недавно купивших новую машину, 74% для поиска и выбора нового авто в первую очередь пользовались онлайн-источниками: 33% – сайтами с объявлениями, 30% – сайтами автосалонов и дилеров, 11% – сайтами производителей. Лично посещали автосалоны всего 25%.

Причиной выбора в пользу новой машины, а не автомобиля с пробегом, преимущественно является желание сделать покупку именно у дилера (30% респондентов) в силу различных обстоятельств, в первую очередь, для легкости и безопасности покупки. На втором месте оказалась материальная выгода: 24% опрошенных рассказали, что новый автомобиль был дешевле, чем машина с пробегом в хорошем состоянии. 24% аудитории привлекала гарантия, которая предоставляется на новые авто, 20% выбрали дилера из-за скидок/спецпредложений, еще 19% хотели приобрести новую модель автомобиля, которой нет/практически нет среди авто с пробегом.

«По нашим данным, предложение новых автомобилей в России активно растет: летом прирост год к году составил 43,5%. Увеличивается и число дилеров, с которыми сотрудничает «Авито Авто»: на данный момент их уже более 2500, это около 80% всех официальных дилеров, представленных на российском рынке. В условиях такого широкого ассортимента посетителям платформы выбрать наиболее подходящий по цене и техническим характеристикам автомобиль непросто. «Авито Авто» помогает с решением этой проблемы: на платформе в разделе «Новые авто» собраны выгодные актуальные предложения, а дилеров можно сравнить по отзывам клиентов, ассортименту и связи с производителем. Кроме того, такие бейджи как «Проверенный партнер» и «Официальный дилер» облегчат поиск, а прозрачное ценообразование повысит безопасность сделки», – сказал Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые автомобили» «Авито Авто».

В каждом объявлении в каталоге есть параметры бонусов, которые можно получить при покупке конкретной модели автомобиля – например, специальные условия кредита от производителя или дилера, КАСКО и аксессуары в подарок и пр. Также в разделе предусмотрены фильтры по условиям гарантии на машину и возможность воспользоваться сервисом «Селект», где помощь в подборе и осмотре автомобиля окажет персональный менеджер.

Кроме того, в разделе с новыми авто дилеры могут соединять в одном мультиобъявлении схожие модели, различающиеся отдельными параметрами – например, цветом, типом коробки переключения передач, типом двигателя и пр. Благодаря этому покупатели могут увидеть в одной карточке товара различные варианты модели, сравнить их и выбрать наиболее подходящий.

Попасть в раздел «Новые авто» можно в мобильном приложении «Авито».