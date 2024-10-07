Беляевскую премию вручили за развитие ИТ и искусственного интеллекта

6 октября в Пушкинском доме культуры состоялось торжественное награждение лауреатов Международной премии имени Александра Беляева, ежегодно вручаемой за выдающуюся просветительскую деятельность. В 2024 году впервые награждены лауреаты за вклад в развитие ИТ и систем искусственного интеллекта.

Беляевская премия носит имя знаменитого русского писателя-фантаста и исследователя науки. Церемония награждения ежегодно проходит в пригороде Петербурга, городе Пушкин, где Александр Беляев провел последние годы жизни.

Литературная премия им. Беляева присуждается за достижения в научно-популярной литературе и просветительской деятельности

Награду получают писатели, журналисты, блогеры, а также издательства и редакции, отметившиеся наиболее яркими и актуальными публицистическими, научно-популярными, научно-художественными и критическими публикациями по различным направлениям науки и техники.

В 2024 году впервые появились номинации, посвященные популяризации информационных технологий и систем искусственного интеллекта.

Вручены награды в трех номинациях:

«За оригинальный вклад в развитие информационного общества (журналистские и публицистические материалы, посвященные реальным проектам в области ИИ)» – создателю научно-популярного блога Александру Бухановском у (ИТМО);

у (ИТМО); «За освещение и популяризацию развития науки, технологий и общества» – главному редактору CNews, автору публикаций о прорывных решениях и исследованиях в области ИИ Александре Кирьяновой ;

; «Специальная премия жюри за освещение в печатных и цифровых СМИ вопросов этики, законодательства и безопасности в сфере информационных технологий» – управляющему партнеру коммуникационного агентства iTrend для ИТ-компаний Асе Власовой.

«Литературная премия им. Беляева — старейшая в Петербурге и единственная, присуждаемая за достижения в научно-популярной литературе и просветительской деятельности. Мы стараемся идти в ногу со временем. Прежде всего это касается тех изменений, которые происходят в последнее время в сфере техники и технологий. Так появились четыре новые номинации. Три из них — в сфере ИТ-технологий, что понятно, ведь это, пожалуй, сейчас самая бурно развивающаяся технологическая сфера», – комментирует Александр Железняков, председатель жюри Литературной премии им. А. Беляева.

Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

«В этом году в рамках Беляевской премии стартовала важная инициатива: поддержка авторов, пишущих о передовых технологиях, прежде всего – об искусственном интеллекте. Сегодня в этой области сосредоточен огромный потенциал. Благодаря ее профессиональному освещению граждане могут получать проверенные сведения о практической пользе и реальных возможностях применения ИИ. Санкт-Петербург – один из лидеров по уровню цифровизации среди российских регионов, мы активно применяем цифровые технологии для оказания услуг населению: это программные роботы, информационные городские сервисы, решения с использованием искусственного интеллекта и многое другое. Благодаря труду авторов, занимающихся популяризацией науки и технологий, в обществе растет интерес к ИТ и осведомленность о передовых цифровых проектах».

В этом году членом оргкомитета выступила Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной ИИ» ИТ-компании Axenix.

«Для нас большая честь поддерживать популяризацию ИИ в открытом диалоге научного сообщества, экспертов и бизнеса. Генеративный искусственный интеллект создает вокруг нас новую реальность, меняет привычные вещи и делает их проще. Авторы, которые стали победителями в инициированных нами номинациях, стараются популярно, простым языком объяснить пользу передовых технологий и таким образом помогают каждому лучше разобраться в них», – отметила Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной ИИ» Axenix.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием «Акстим». Axenix предоставляeт широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2 500 сотрудников. Благодаря сочетанию опыта и компетенций более чем в 40 отраслях, предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.