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Быстрый мобильный интернет пришел в Островной

Цифровая экосистема МТС развернула сеть LTE в городе Островной в Мурманской области. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили более 1,5 тыс. местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели работы по модернизации телеком-оборудования на территории Островного, обеспечив население доступом к высокоскоростному интернету стандарта 4G. Теперь местные жители могут общаться с родными по видеосвязи, быстро искать информацию в интернете, делиться фотографиями и видеороликами в мессенджерах и социальных сетях, на комфортных скоростях грузить «тяжелый» контент.

Закрытое административно-территориальные образование Островной расположено на побережье Баренцева моря вблизи Йоканьгских островов и полуострова Святой Нос. Сообщение с городом осуществляется только морским путем, автомобильные и железные дороги отсутствуют. Средством доставки населения, продовольствия и других жизненно важных грузов является теплоход «Клавдия Еланская».

«Островной – один из самых отдаленных населённых пунктов Кольского Заполярья, куда можно добраться только на теплоходе или на вертолете. Наличие качественного мобильного интернета открывает для местных жителей возможность получать дополнительное образование онлайн, удаленно работать, использовать государственные, социальные и банковские сервисы через мобильные приложения. Кроме того, доступ к развлекательным платформам — онлайн-кинотеатрам, музыкальным и книжным сервисам, позволяет разнообразить досуг», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

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