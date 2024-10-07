Hybrid запустил Copilot — помощника для запуска программатик-рекламы

AdTech-экосистема Hybrid, специализирующаяся на разработках в области интернет-рекламы, разработала ИИ-помощника Copilot для быстрого старта рекламных кампаний в Hybrid Platform. Он работает по заданным пользователем параметрам и KPI. С помощью Copilot клиенты Hybrid смогут оптимизировать бюджет, автоматизировать процессы и минимизировать ошибки в управлении рекламой. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

При реализации программатик рекламы пользователи чаще всего сталкиваются с такими сложностями, как необходимость глубоких технических знаний, длительный процесс ручной оптимизации и значительные затраты на сотрудников. Среди частых ошибок в настройках кампаний можно отметить неправильный выбор целевой аудитории и мест для показов.

Copilot — инструмент для запуска рекламных кампаний с учетом заданных параметров и ключевых показателей в Hybrid Platform был разработан для решения этих задач. Для реализации программатик-рекламы с его помощью пользователю нужно заполнить бриф, указать желаемые KPI и загрузить креативы. Copilot, в свою очередь, проанализирует полученную информацию о рекламной кампании и автоматически подключит все необходимые настройки и алгоритмы для достижения поставленных целей.

Оптимизация кампаний происходит с помощью ML-алгоритмов. Благодаря им, пользователю не нужно вручную обрабатывать данные — это происходит автоматически. Когда РК накапливает достаточный объем информации, искусственный интеллект позволяет точно определять условия, на которых трафик дойдет до максимальной конверсии. Так, проведенные кампании в пилотных проектах показали улучшение основных показателей рекламных кампаний, таких как процент отказов, CTR, а также глубину просмотра и частоту показов, в среднем на 50%. Также, разработка позволит оптимизировать бюджеты в среднем на 30% от первоначальных затрат, снизить нагрузку на специалистов на 20% и ускорить процесс запуска рекламы в два раза. После завершения рекламной кампании, пользователю будет доступен подробный отчет в режиме реального времени.

«Мы регулярно общаемся с нашими клиентами и собираем обратную связь. Когда речь заходит о пользовательском опыте, то все чаще звучал запрос на кнопку «Сделать все хорошо», нажав на которую рекламная кампания запускается автоматически и ее результаты соответствуют ожидаемым KPI. Именно так работает наше новое решение. Copilot делает программатик-рекламу доступной для большего числа компаний. Инструмент упрощает процессы и снижает затраты, что особенно важно для бизнеса с небольшими рекламными бюджетами. Наше решение помогает автоматизировать работу с программатик-рекламой и эффективно достигать маркетинговых целей», — отметила Светлана Другова, директор по продукту Hybrid.