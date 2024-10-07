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Отечественный ритейлер товаров для строительства и ремонта перешел на Контур.Толк»

СТД «Петрович» теперь использует российский сервис для коммуникаций. С его помощью компания проводит онлайн-встречи и прямые эфиры для сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

При выборе сервиса на российском рынке в компании прежде всего учитывали надежность решения, возможность интеграции с Active Directory, корпоративной почтовой системой и календарем.

Еще одним важным фактором была техподдержка и возможность хранения данных на российских серверах, чтобы исключить риски, связанные с ограничением доступа к иностранному продукту.

Теперь все сотрудники организации используют «Контур.Толк» для коммуникаций с коллегами и встреч с контрагентами. Сервис также используется для проведения прямых эфиров, трансляций и вебинаров.

В офисе (на Приморском проспекте, 70) «Петрович» оснастил все переговорные «Толк-Киоском» — приложением, которое позволяет проводить онлайн-встречи без использования личных устройств. Управлять ходом совещания можно прямо в интерфейсе «Киоска».

Максим Никора, заместитель ИТ-директора по эксплуатации «Петрович-Тех»: «Во время использования «Толка» у нас стали появляться новые задачи, такие как оснащение переговорных и проведение прямых эфиров. Мы смогли их успешно закрыть с помощью возможностей системы. В «Толке» есть уникальный инструмент — артефакты. Он позволяет восстановить контекст встречи: можно сохранить видеозапись, комментарии, получить расшифровку разговора. Эта функция избавила нас от сопровождения совещаний: все материалы встреч всегда в распоряжении, к ним можно возвращаться».

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Мы развиваем «Контур.Толк» как пространство для коммуникаций — это позволяет перевести взаимодействие в единую защищенную среду. Вместе с возможностями для онлайн-встреч пользователям доступен корпоративный мессенджер и интерактивные доски».

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