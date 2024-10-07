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Платформа «Поинтер» включена в Единый реестр российского ПО Минцифры

Платформа «Поинтер» включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры (запись №24114 от 23 сентября 2024 г.). Об этом CNews сообщил представитель компании «Поинтер», разработчика платформы.

Включение в реестр российского ПО означает прохождение отечественной сертификации и говорит о соответствии требованиям экспертной оценки и соблюдении всех установленных государственными ведомствами норм.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных — публичная электронная система учета ПО, которое официально признано разработанным в России.

«Поинтер» автоматизирует работу с адресными данными и отзывами на онлайн-картах, поисковиках, сайтах отзывов: «Яндекс», Google, «2ГИС», Zoon. Avito, «Банки.Ру» и еще 50+ платформах, предоставляя следующие возможности: автоматическое обновление данных на всех платформах из одного источника. Полное заполнение карточек компании. Мониторинг и удаление фотографий, загруженных пользователями карт. Поиск и удаление карточек-дубликатов, фейков и одноименных организаций в геосервисах; работу с отзывами из одного окна в удобном интерфейсе: ответы, обжалование, теги, сортировка и др.; автоответы. Отправление автоматических ответов по заданному сценарию и обработка отзывов без операторов; ответы с помощью ChatGPT. Повышение скорости обработки отзывов; автотеги. Анализ тематики и тональности отзывов; активатор отзывов для повышения рейтинга. Запрос на отзыв через QR-коды, SMS, WhatsApp или email. Отправление подарков за отзыв; наглядную и всегда актуальную статистику.

«Поинтер» используют более 700 брендов, среди которых «ВкусВилл», «Гемотест», O’Stin, CarPrice, Газпромбанк, ТКБ, «Додо Пицца» и др.

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