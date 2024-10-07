Студенты «Синергии» создали онлайн-доску Padwork на замену ушедшему Padlet

Платформа Padwork для совместной работы на цифровых интерактивных досках может заменить сервис Padlet, ушедший из России. Отечественный аналог зарубежной программы разработали студенты и преподаватели университета «Синергия». Об этом CNews сообщили представители «Синергии».

Платформа служит для проведения учебных занятий оффлайн и онлайн. Она представляет собой виртуального помощника по созданию интерактивных досок — цифровых площадок, где пользователи могут создавать и редактировать в режиме реального времени образовательный контент (текст, изображения, ссылки, видео- и аудиофайлы). Интуитивно понятный интерфейс позволяет пользователям без специальных технических навыков создавать контент и управлять им. Платформа доступна на различных устройствах, включая мобильные телефоны.

В сервис встроены российские нейросети GigaChat, YGPT, «Кандинский», позволяющие автоматизировать проверку домашнего задания и генерацию контента, а также работать с ИИ-консультантом. В ближайшее время в программе появятся функции структурирования контента, распознавания личности, анализа презентаций и видеоконференций с транскрибацией текста.

«Университет “Синергия” одним из первых в стране начал применять собственные разработки для дистанционного обучения. Сегодня факультет информационных технологий продолжает эту традицию, распространяя ее и на оффлайн обучение. Их разработкой, Padwork, уже пользуются преподаватели и студенты нашего вуза. Уверен, что платформа будет востребована в российских образовательных учреждениях: ей активно интересуются бизнес-тренеры, методологи, учителя школ и колледжей», — сказал ректор университета Артем Васильев.

Автором Padwork стал третьекурсник Вячеслав Кутов. К его разработке подключились студенты и преподаватели факультетов информационных технологий, бизнеса и дизайна. Команда выиграла грант в один млн руб. на развитие проекта в конкурсе «Студенческий стартап». Также разработка прошла отбор в акселератор Sber500 и была представлена на Международной университетской премии «Гравитация — 2024».