В Махачкале выросла скорость мобильного интернета

Связисты «МегаФона» установили дополнительные телекоммуникационные объекты в столице Дагестана. Новое оборудование «МегаФона» работает в стандарте LTE, обеспечивая жителей и гостей республики стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 85 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зону покрытия базовых станций вошли признанные достопримечательности города — Джума-мечеть, памятник учительнице и Музей изобразительных искусств им. П. Гамзатовой. При этом, специалисты оператора отмечают, что вернисаж с коворкингом в 2024 г. стал одной из самых популярных локаций Махачкалы. По данным аналитиков «МегаФона», абоненты ежемесячно расходуют в музее более 200 ГБ данных. За год этот объем увеличился на 30%.

Также инженеры компании обновили оборудование, уже действующее в городе. В культурно-историческом центре Махачкалы после проведенных работ скорость загрузки выросла на 10% и теперь достигает свыше 80 Мбит/с. С таким показателем можно за час скачать до 15 фильмов в формате Full HD или загрузить порядка 600 млн фотографий в социальные сети. Наравне с мессенджерами соцсети остаются самыми популярными интернет-сервисами в Дагестане. На лидирующих позициях – VK и Telegram. В течение девяти месяцев 2024 г. абоненты оператора заходили в них на 11% чаще, чем за тот же период в 2023 г.

«Этим летом турпоток в столицу республики увеличился на 33%. Стабильная связь — важная часть современного путешествия и мы стремимся к тому, чтобы абоненты могли наслаждаться отдыхом, не испытывая неудобств. В этом году расширили зону покрытия LTE, установили дополнительные базовые станции и улучшили качество мобильного интернета. Теперь каждый абонент, находясь в квартире, офисе, на улице или в кафе, может без проблем связаться с близкими и воспользоваться необходимыми онлайн-ресурсами», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

В 2024 г. жители и гости Махачкалы начали активнее использовать технологию VoLTE. Ее основное преимущество заключается в том, что, оставаясь на связи, пользователи могут продолжать использовать интернет для различных задач, таких как обмен сообщениями, просмотр видео или серфинг в Сети. Соединение устанавливается за считанные секунды, обеспечивает высокое качество передачи голоса, минимизируя фоновый шум.