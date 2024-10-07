«VK Музыка» выпустила крупнейшее обновление в истории сервиса

«VK Музыка» представила крупнейшее за 17 лет обновление сервиса. Главным изменением стал редизайн приложения «VK Музыка» и музыкального раздела «ВКонтакте», которые оформлены в едином стиле. Обновлены ключевые разделы и система рекомендаций сервиса. Об этом CNews сообщили представители «VK Музыки».

Главные страницы приложения «VK Музыка» и музыкального раздела «ВКонтакте» оформлены в едином визуальном стиле. Единый интерфейс обеспечивает интуитивно понятную навигацию, что позволяет пользователю быстрее находить необходимые функции, треки и плейлисты.

VK Музыка «VK Музыка» выпустила крупнейшее обновление в истории сервиса

На главном экране сервиса представлены два самых популярных раздела: это раздел «VK Микс» с рекомендациями и «Мои треки» — коллекция треков пользователя. Между разделами можно переключаться с помощью одного свайпа. Появились новые настройки в разделе «VK Микс», и обновился плеер.

Система рекомендаций стала быстрее и точнее — алгоритмы подстраиваются под вкусы пользователя после прослушивания нескольких треков и реакции на них. В результате пользователи стали на 40% чаще добавлять треки из «VK Микс» к себе в плейлисты. Еще одной особенностью обновления стала возможность настроить поток рекомендаций треков по настроению: «активно», «грустно», «спокойно», «радостно» и «любовь», узнаваемости и языку, на котором исполняется песня.

Необычным элементом в обновленном интерфейсе стал эффект гироскопа на главном экране. Анимация взаимодействует с поворотом экрана телефона. Интерфейс повторяет движения пользователя и дает новые ощущения от контакта с сервисом.

Ранее «VK Музыка» запустила функцию сниппетов для быстрого поиска музыки. Прослушивая сниппет — ключевой фрагмент трека длиной 35 секунд, — можно сразу понять, нравится трек или нет. Если да, добавить его к себе в плейлист.

«VK Музыка» расширила возможности подписки на сервис. Пользователи могут выбрать подходящий тип подписки на музыку, в том числе подписку на двоих, и подключить самую выгодную студенческую подписку для учащихся колледжей и вузов. В октябре 2024 г. в сервисе будет доступна подписка, которую могут подключить до четырех человек.