МГКЛ разрабатывает собственную ресейл-платформу

Группа МГКЛ (бренды «Ресейл Маркет», «Лот Золото», «Мосгорломбард») объявила о разработке собственной ресейл-платформы.

Онлайн-платформа будет специализироваться на купле-продаже товаров вторичного потребления, ее главным отличием от других площадок станет возможность для пользователя мгновенно продать свой товар платформе и получить деньги. Также здесь будет действовать формат привычных сделок купли-продажи товаров между физлицами. Кроме того, платформа будет давать возможность небольшим селлерам быстро реализовать свою продукцию мелким и средним оптом, продав свой товар платформе и мгновенно получив деньги.

На первом этапе ассортимент товаров, реализуемых между физическими лицами, не будет ограничен, а возможность мгновенной продажи платформе будет по нескольким товарным категориям – ювелирным украшениям, меховым изделиям, ликвидным гаджетам и технике. В дальнейшем этот перечень будет расширяться.

Запуск собственной онлайн-платформы в сегменте ресейла станет для группы следующим этапом реализации стратегии расширения присутствия на этом рынке. МГКЛ развивает направление ресейла в рамках проекта «Ресейл Маркет» как офлайн, так и онлайн. Офлайн-инфраструктура представлена 109 отделениями, при большинстве из которых работает витрина «Ресейл Маркет». Также группа продает товары на ресейл-платформах и площадках крупнейших российских маркетплейсов и планирует в дальнейшем развивать партнерские направления.

Руководителем собственной онлайн ресейл-платформы МГКЛ станет Маргарита Черемухина, обладающая многолетним опытом работы по развитию проектов в области электронной коммерции и розничной торговли в крупных российских и международных компаниях.

Алексей Лазутин, генеральный директор МГКЛ, сказал: «Мы уже несколько лет развиваем направление ресейла – протестировали множество гипотез, как в онлайне, наращивая присутствие в различных форматах в партнерстве с крупнейшими онлайн-участниками рынка, так и в офлайне. Многие проекты оказались успешными и динамика их развития превысила наши самые оптимистичные ожидания. Ресейл в России стремительно набирает обороты и места на этом рынке еще очень много. Поэтому мы создали в контуре МГКЛ IT-подразделение, которое будет заниматься развитием этого направления, запуском платформы и насыщением ее удобным для пользователей функционалом. Нашим главным преимуществом и отличием от других платформ станет удобство для пользователя – он сможет при желании сразу реализовать свою вещь платформе или безопасно и с гарантией приобрести товар «с историей» надлежащего качества и соответствующий его описанию. Кроме того, мы планируем активно работать с небольшими предпринимателями по быстрому выкупу их продукции, что станет одним из драйверов развития проекта».