На платформе «ГосТех» запущен региональный сервис «Мои субсидии»

В промышленную эксплуатацию введён первый региональный сервис на платформе «ГосТех» — государственная информационная система (ГИС) «Мои субсидии».

«Мои субсидии» — агрегатор мер поддержки с уникальным функционалом. На нём представлено более 50 видов субсидий от 7 министерств и ведомств Республики Татарстан на общую сумму более 16 млрд руб., распределенные по сотням тысяч целевых адресатов.

В основе сервиса находится передовая скоринговая система, которая позволяет кратно увеличить скорость и надёжность рассмотрения заявок граждан и предпринимателей на получение мер поддержки.

Сервис «Мои субсидии» входит в список проектов, отобранных для миграции на платформу «ГосТех». Он был разработан Минцифры Татарстана и переведен на платформу «ГосТех» с участием Минцифры России и ФКУ «ГосТех». Технологическими партнерами выступили «Сбер» и компания «Технократия».

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, сказал: «Была проделана большая работа. Радует, что популярность сервиса не осталась незамеченной на федеральном уровне, и в 2023 г. стартовал перевод сервиса «Мои субсидии» на платформу «ГосТех». Уникальный функционал сервиса теперь доступен для масштабирования в других регионах нашей страны, и мы уже получили первые заявки. Это подтверждает нашу решимость быть первопроходцами в этой области».

Алексей Козырев, вице-президент, директор департамента управления программой «ГосТех» Сбербанка, сказал: «Вывод на платформу «ГосТех» ГИС «Мои субсидии» открывает широкие перспективы для повышения производительности системы, её функционального масштабирования и тиражирования на другие российские регионы. Это говорит не только о технологическом качестве сервиса, но и о его высокой эффективности как механизма распределения мер государственной поддержки».