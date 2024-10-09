Аналитика МТС: летом 2024 г. российские туристы стали на 28% чаще путешествовать в Якутию

Сервис путешествий МТС Travel совместно с Минэкономразвития России проанализировали длинные поездки россиян летом 2024 г. в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО). Количество путешествий длительностью 5-14 дней на Дальний Восток выросло на 16% за год. Республика Якутия вошла в тройку регионов, к которым больше всего вырос интерес у российских путешественников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сильнее всего летом 2024 г. у российских путешественников увеличился интерес к таким регионам Дальнего Востока, как Сахалин (+42% поездок), Якутия (+28% поездок) и Камчатский край (+25% поездок). Рост поездок в Якутию связан в том числе с событийным туризмом — летом 2024 г. в регионе проходили Международные спортивные игры «Дети Азии». Камчатский край и Сахалин уже давно зарекомендовали себя как новые точки притяжения для любителей приключенческого туризма. Традиционно популярным остается и Хабаровский край.

По данным МТС Travel, самым популярным регионом Дальнего Востока летом 2024 г. у путешественников стал Приморский край — туда совершено 29% всех длительных поездок округа. На втором месте после Приморья в числе востребованных летних направлений оказался Камчатский край, привлекающий туристов своей уникальной природой. Его доля составила 14%. На третьем разместилась Бурятия с долей 12% — интерес к региону также обусловлен множеством природных достопримечательностей, среди которых главной точкой притяжения является озеро Байкал.

«Мы видим рост интереса туристов к дальневосточным регионам и в ответ на растущий спрос развиваем инфраструктуру, создаем качественный номерной фонд и точки притяжения. Например, в рамках нацпроекта по туризму по программе льготного кредитования в ДФО строится 21 крупный отель на 4,6 тыс. номеров. Объем субсидируемого кредитного портфеля перечисленных проектов составляет 78 млрд руб. Еще одно важное направление — строительство модульных гостиниц. Регионам округа на строительство модулей за два года направили почти 750 млн руб. Наибольший объем поддержки получили Бурятия и Якутия», — сказал замдиректора департамента развития туризма Минэкономразвития России Константин Городилин.

Чаще всего из других регионов России в ДФО приезжали жители Москвы и Московской области — их доля от всех поездок составила 30%. Также в топ регионов с наибольшим количеством поездок на Дальний Восток вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирская область (по 9%), Красноярский и Краснодарский края (по 5% поездок).

Согласно официальным данным Росстата, в период с января по июль 2024 г. в коллективных средствах размещения на Дальнем Востоке было принято 2,4 млн человек. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 г. В тройку самых популярных у туристов регионов вошли Приморский край (684 тыс. человек), Хабаровский край (453 тыс. человек) и Республика Бурятия (354 тыс. человек).

Исследование проведено на базе геоаналитики МТС. Проанализированы поездки от 5 до 14 ночей, сделанные с июня по август 2023 и 2024 гг в 11 субъектов ДФО жителями из других регионов России.