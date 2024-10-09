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«Кибер Бэкап Облачный» набирает популярность благодаря новым функциям

Компания «Киберпротект» отметила рост популярности своего облачного решения для резервного копирования данных «Кибер Бэкап Облачный» на фоне развития в продукте новой функциональности, направленной на интеграцию с российскими ИТ-решениями.

Компания отмечает, что недавно добавленная возможность резервного копирования баз данных PostgreSQL и СУБД на его основе значительно увеличила количество пользователей. Эта функция оказалась особенно ожидаемой, так как PostgreSQL становится одной из наиболее популярных СУБД в России.

Помимо PostgreSQL, «Кибер Бэкап Облачный» также поддерживает резервное копирование файловых систем, виртуальных машин и других типов данных, защищает отечественные операционные системы Astra Linux, Astra Linux SE, «Альт», «Ред ОС», РОСА и др. Все данные и сервера управления решения находятся на территории РФ, для хранения резервных копий заказчик может использовать облачное хранилище «Киберпротекта», своего провайдера или своё собственное. Услугу при этом оказывают сервис-провайдеры — партнёры «Киберпротекта».

«На фоне общего роста сегмента IaaS мы видим опережающий рост спроса на наше BaaS (Backup-as-a-Service) решение, сейчас одним из драйверов становится развитие продукта по интеграции с российским ПО», - сказала Татьяна Урсова, менеджер по развитию облачных решений «Киберпротекта».

Сегмент IaaS (инфраструктура как услуга) демонстрирует высокие темпы роста на российском рынке. По прогнозам iKS-Consulting, объем рынка IaaS в России вырастет с 100,8 млрд руб. в 2023 г. до 359,4 млрд руб. к 2028 г., демонстрируя среднегодовые темпы роста на уровне 28,8%.

«Киберпротект» — российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения. Компания предлагает как on-premise, так и облачные решения для защиты информации предприятий любого масштаба. Все продукты «Киберпротекта» входят в реестр отечественного ПО и имеют широкую интеграцию как с отечественными, так и зарубежными платформами и решениями.

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