«МегаФон» расширил инфраструктуру связи в чеченских селах

Дополнительное телеком-оборудование «МегаФона» увеличило зону покрытия LTE для абонентов в селах Комсомольском, Катыр-Юрт, Новый Энгеной, Гордали-Юрт. Теперь жители и гости республики обеспечены мобильным интернетом на скорости до 80 Мбит/с.

После установки новых базовых станций и модернизации существующих пользователи стали потреблять на 25 % больше трафика ежедневно. Контент загружается быстрее даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

Технические специалисты оператора задействовали на территории жилых массивов несколько диапазонов частот, тем самым обеспечив оптимальные покрытие и емкость. В результате проведенных работ максимальная скорость загрузки составляет 80 Мбит/с. Такой показатель позволяет скачать фильм в формате Full HD за 10 минут.

«В этом году мы провели более 500 технических мероприятий на сети, которые расширили зону покрытия LTE и улучшили качество мобильного интернета, в том числе за счет установки дополнительных базовых станций. Особое внимание уделили населенным пунктам в труднодоступных местах в горной местности. Так, скорость мобильного интернета увеличилась в селах Рубежном, Алпатово, Чернокозово, а также в пригороде Грозного. Теперь и городские, и сельские жители с комфортом пользуются голосовой связью и мобильным интернетом», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

По данным аналитиков «МегаФона», в этом году жители и гости Чеченской Республики начали активнее использовать технологию VoLTE. Благодаря ей можно не прерывая голосового вызова обмениваться сообщениями в мессенджерах, загружать карты или серфить в Сети.