«МегаФон» ускорил мобильный интернет в северо-западной части Кирова

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в северо-западной части Кирова. Инженеры оператора запустили новую базовую станцию с поддержкой технологии 4G для жителей ЖК «Салют». Телеком-объект обеспечит устойчивую голосовую связь и среднюю скорость передачи данных около 30 Мбит/с в квартирах и на прилегающей территории.

Специалисты учитывали особенности размещения зданий, этажность и рельеф местности – оборудование размещено на высоте 10-этажного дома, чтобы обеспечить непрерывное покрытие сети внутри помещений и во дворах. Расширение инфраструктуры также помогло снять нагрузку с существующих базовых станций в этом районе. Запуск телеком-объекта в среднем и высокочастотном диапазонах позволил увеличить максимальную скорость мобильного интернета в этой локации до 125 Мбит/с.

Благодаря установке современного телеком-оборудования сотни жильцов многоэтажек смогут смотреть видео в хорошем качестве, общаться и вести трансляции в мессенджерах, играть в онлайн-игры и выходить на видеосвязь на комфортных скоростях даже в часы высоких нагрузок на сеть.

«Кировчане активно используют современные мобильные устройства, а в квартирах растет количество цифровых помощников – смарт-колонок, розеток, приборов умного освещения. Стабильный сигнал и скорость передачи данных становятся важной составляющей комфортной жизни горожан. В оперативном режиме мы следим за нагрузкой на сеть, и при росте трафика модернизируем базовые станции или строим новые объекты связи, чтобы жители продолжали пользоваться мобильным интернетом на комфортных скоростях» – отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.