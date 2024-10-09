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МТС нарастила емкость сети в горно-алтайских селах с самым благоприятным климатом

МТС увеличила емкость сети в двух селах Республики Алтай. Специалисты провели модернизацию телеком-оборудования в селе Балыкча Улаганского района и в селе Беляши Кош-Агачского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС включила в двух селах республики новый диапазон LTE 2100. Его преимущество в том, что весь ресурс достается пользователям в нескольких километрах от базовой станции. Таким образом, подключиться к сети могут сразу много абонентов, находящихся рядом. При этом мобильный интернет у всех будет работать стабильно и без потери скорости.

Село Балыкча привлекает немало туристов. Благодаря своему географическому расположению, этот населенный пункт считается одним из самых комфортных мест Сибири. Большую часть года здесь преобладает сухая, солнечная и относительно теплая погода, которая особенно благоприятна для садоводства и виноградарства.

Село Беляши также обладает нетипичным климатом для Сибири, так как это ее самый южный населенный пункт. В ясную погоду отсюда открывается живописный вид на главную вершину Южно-Чуйского хребта Иикту.

«Благодаря модернизации оборудования в двух селах республики одномоментно мобильным интернетом смогут пользоваться в два раза больше абонентов, чем ранее. Это важно, как для местных жителей, так и для туристов. Оба этих села — самые удаленные и труднодоступные пункты в регионе. Однако это очень красивые и интересные для посещения места. Для развития туризма важны не только уютные турбазы и хорошие дороги, но и цифровой комфорт. Поэтому со своей стороны мы всегда готовы предоставить лучшие условия для наших абонентов даже в самых отдаленных уголках региона», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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