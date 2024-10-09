На «Яндекс Маркете» теперь можно оформить страховку на технику

Покупатели, которые заказывают электронику и бытовую технику на «Яндекс Маркете», теперь могут застраховать их. «Маркет» стал первым маркетплейсом в России, который начал предлагать такой функционал. Благодаря ему покупатели смогут в одном месте купить дорогую технику, например, смартфон или телевизор, и сразу же застраховать их от кражи, короткого замыкания, поломки, пожара и т. д. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Уже сейчас на «Маркете» можно получить бесплатный полис от «АльфаСтрахование» для части товаров из категории «Электроника». В будущем сервис планирует увеличить количество доступных страховых компаний и категорий товаров.

«Рынок e-cом активно растет, его драйверами выступают маркетплейсы. Помимо непосредственной продажи техники у платформ возникает потребность предложить своим клиентам дополнительные услуги: страховую защиту, цифровые подписки на сервисы, пакетные предложения. «Яндекс Маркет» стал первым маркетплейсом в России, который начал предлагать своим клиентам такой широкий набор возможностей. Мы рады стать партнерами «Яндекс Маркет», благодаря чему клиенты платформы смогут одновременно приобрести и технику, и страховую защиту к ней», – сказал Денис Титов, директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».

Оформить бесплатную страховку можно в карточке товара или в корзине при оплате заказа. Затем покупателю нужно будет внести информацию о владельце полиса, чтобы завершить процесс его оформления. На основе этих данных ему выдается полис «АльфаСтрахование». После доставки товара страховка будет доступна в разделе ​​«Мои заказы» в формате PDF.

Страхование действует в течение года при поломке устройства, коротком замыкании, краже или другом страховом случае. Если с товаром что-нибудь случится, покупатель сможет обратиться в страховую компанию по номеру телефона, указанному в полисе. Чтобы получить компенсацию, ему нужно будет предъявить страховой полис, чек и само устройство.