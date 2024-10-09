«Сферум» перезапустил интерактивную доску для системы образования

«Сферум» выпустил обновление интерактивной доски для системы образования. Сервис был запущен год назад в режиме пилота и показал свою востребованность среди педагогов и сотрудников региональных министерств и муниципальных департаментов образования. За это время была собрана обратная связь от педагогов, по итогам которой интерактивная доска была существенно дополнена. Об этом CNews сообщили представители VK.

Обновленная версия позволит повысить эффективность онлайн-занятий, межрегионального взаимодействия учителей, проведения собраний и других образовательных событий.

Интерактивная доска позволяет обеспечить для педагогов непрерывный образовательный процесс внутри «Сферума». Непосредственно внутри онлайн-звонка педагоги могут открывать доску на экране, демонстрировать там задания и объяснять новый материал в более наглядной и интерактивной форме.

Во время урока дети могут присоединяться к работе на доске, оставлять свои ответы и решения к задачам учителя. В сервисе также можно работать в группах, создавая для каждой из них свое окно.

Онлайн-доска обладает обширной функциональностью, позволяющей: совместно работать в режиме онлайн; отображать курсоры участников работы на доске с их именами; работать со шрифтами, фигурами, в том числе 3D; использовать различные способы написания текста на доске; рисовать фигуры, вставлять внешние файлы, фотографии и другой визуальный контент, пользоваться лазерной указкой; организовывать пространство в зависимости от цели урока или мероприятия; выдавать права редактора другим участникам занятия; делиться в интерфейсе доски файлами, которые другие участники смогут загружать напрямую; заводить параллельно несколько слайдов на доске для работы в группах или по различным тематикам; создавать различные фоны (линейка, клетка и другие); доски можно переименовывать, сохранять и удалять.

«Мы регулярно получаем обратную связь от наших пользователей и знаем, что педагогам очень важно проводить уроки онлайн не менее наглядно и интересно, чем в обычном классе. Именно поэтому мы запускаем обновленную интерактивную доску, которая обладает всеми полезными функциями для организации именно учебного процесса», – сказал Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK.