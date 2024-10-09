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«Яндекс Браузер для организаций» заключил стратегическое партнерство с Mont

В рамках партнерства Mont, российский дистрибьютор ИТ-решений, будет заниматься продажей «Яндекс Браузера для организаций».

Партнёрство позволит Mont предлагать своим клиентам «Яндекс Браузер», разработанный для использования бизнесом — от малых предприятий до крупных корпораций.

«Яндекс Браузер для организаций» создан специально для российских компаний, стремящихся усилить свою кибербезопасность. Он оснащен встроенной защитой от вредоносных файлов и сайтов, имеет специальный защищенный режим для работы с критически важными ресурсами, такими как банковские сайты и системы дистанционного банковского обслуживания. Браузер поддерживает десятки групповых политик, позволяющих администраторам и службам информационной безопасности настраивать дополнительные меры защиты, предотвращать утечки конфиденциальной информации.

«Яндекс Браузер для организаций» поддерживает протокол ГОСТ TLS и совместим с электронными цифровыми подписями, оснащен инструментами для администрирования. Дополнительно браузер может интегрироваться с облачными сервисами «Яндекс 360 для бизнеса».

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