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Эксперты UserGate обнаружили критическую уязвимость в «безопасном» мессенджере Zangi

Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, сообщает об обнаружении уязвимости в «безопасном» мессенджере Zangi, которая позволяет расшифровать сообщения в групповых чатах, а также групповые и личные звонки. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Мессенджер Zangi позиционирует себя как безопасная альтернатива Telegram и имеет более 10 млн скачиваний в официальном магазине приложений Google Play.

«Любой мессенджер – это потенциальный канал утечки чувствительной информации из корпоративной сети, поэтому мы включаем данный вид ПО в список детектирования наших защитных решений, чтобы у системного администратора или представителя службы информационной безопасности была возможность его оперативно заблокировать, активировав необходимые настройки UserGate NGFW, – сказал Дмитрий Кузеванов, CISO, руководитель центра мониторинга и реагирования UserGate. – В процессе исследования приложения Zangi наши эксперты обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет расшифровать сообщения в групповых чатах, групповые и личные звонки, и таким образом сделать его использование небезопасным. Мы неоднократно обращались к разработчику и отправляли ему результаты нашего исследования, но ответной реакции не получили».

Помимо уведомления разработчика, эксперты UserGate внесли данные об уязвимости в базу данных БДУ ФСТЭК, и не рекомендуют использование мессенджера до ее устранения и выпуска соответствующего обновления безопасности.

Профиль приложения Zangi добавлен в обновление UserGate NGFW. Для защиты необходимо активировать его блокировку.

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