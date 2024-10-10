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Команда «Авито» перешагнула отметку в 10 тыс. сотрудников

Команда «Авито» приняла 10000-го сотрудника. Юбилейным работником стал менеджер продукта в направлении «Авто». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Компания с начала 2024 г. выросла на 20% (+2000 человек). В 2007 г. «Авито» создавался как сайт объявлений с командой из 20 человек. Спустя 16 лет это одна из крупнейших российских ИТ-компаний со штатом в 10 тыс. сотрудников. Из них более 3300 заняты в разработке и развитии продукта, а более 3000 занимаются поддержкой и решением вопросов клиентов. В «Авито» – почти 800 HR-специалистов, юристов, финансистов, бухгалтеров и других специалистов Корпоративного центра. Более 800 сотрудников отвечают за модерацию объявлений, почти 800 работают в продажах, около 300 – в маркетинге и PR, также почти 600 человек занимаются стратегией компании и развитием бизнеса. Сейчас в компании работает более 250 стажеров.

«Работа в «Авито» – это ежедневный вызов, который двигает нас вперед и помогает развиваться. Для нас главное – люди и их идеи, которые делают мир для наших пользователей лучше. Каждый день компания не просто удерживает лидерские позиции на рынке, но и развивает свои сервисы, которыми пользуются десятки миллионов россиян. «Авито» дает сотрудникам возможность построить свой карьерный трек, в рамках которого мы помогаем членам команды развивать профессиональные навыки и расти как вертикально, так и горизонтально. Работа в «Авито» – больше, чем просто работа. Мы считаем это своим призванием и гордимся быть частью такой большой команды профессионалов», — сказала Александра Остановская, HR-директор вертикалей «Авито».

Количество проектов в «Авито» растет – растет и команда. В 2024 г. на платформе: у пользователей появилась возможность покупать товары и авто в кредит; запущен собственный платежный метод «Кошелек» и ипотечный сервис; внедрена система оценки качества сервиса продавцов; стала доступна верификация профиля через «Госуслуги».

Появились новые разделы: «Авито Молл» для покупки товаров в новом или почти новом состоянии; «Авито Премиум» с проверенными товарами от люксовых брендов; «Авито Путешествия» для посуточного бронирования жилья.

Команда разработки запустила собственные ИT-продукты для B2B-рынка: Avito-Plato; EMCEE; Trisigma.

Внедряются проекты с большими языковыми моделями. Например, теперь продавцы могут воспользоваться функцией автозаполнения описания объявлений при помощи Gen AI. Недавно разработчики компании провели масштабную конференцию Avito All Day Long и получили престижную премию в области работы с данными и ИИ Data Fusion.

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