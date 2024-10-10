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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Зубцовском районе на 20%

Около 8000 жителей города Зубцова и окрестных малых населенных пунктах могут совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с. «МегаФон» модернизировал инфраструктуру сети четвертого поколения в Зубцовском районе Тверской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» обновили оборудование и запустили дополнительный слой высокочастотного LTE, что позволило увеличить скорость мобильного интернета 4G. Улучшения коснулись жителей города Зубцова, а также села Княжьи горы и двух деревень — Карамзино и Луковниково. После апгрейда сетевой инфраструктуры жители могут комфортнее пользоваться необходимыми онлайн‑сервисами, а также учиться и работать удаленно при помощи мобильного интернета.

Кроме того, LTE‑модернизация расширяет для абонентов возможности по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE. Востребованность сервиса подтверждают данные «МегаФона» — уже порядка 61% разговоров в Зубцовском районе совершаются на сетях четвертого поколения с более чистым звуком и мгновенным соединением.

«Мы уделяем особое внимание развитию телекоммуникационной инфраструктуры в небольших городах и сельских поселениях Тверской области. Стабильный мобильный интернет позволяет жителям небольших городов, сел и деревень пользоваться банкингом, видесвязью, государственными порталами, удаленно учиться и работать. Для жителей деревень особенно важно наличие возможности оперативно вызывать скорую помощь, полицию, пожарных, а также получать важные оповещения в чрезвычайных ситуациях», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

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