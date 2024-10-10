«МегаФон» закрасил еще одно «белое пятно» на цифровой карте Красноярского края

Жители поселка Инголь в Шарыповском муниципальном округе впервые получили надежное покрытие сотовой сети и уверенный прием сигнала как дома, так и на улице. «МегаФон» установил телеком-оборудование, которое поддерживает технологию VoLTE (Voice over LTE) и обеспечивает высокую скорость передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инголь находится почти в пяти часах пути на автомобиле из Красноярска. Несмотря на удаленность от краевой столицы, населенный пункт хорошо знаком жителям региона. Вблизи него находится одноименное озеро, известное своими лечебными свойствами и разнообразием ихтиофауны. Каждое лето сюда приезжают сотни туристов, чтобы отдохнуть от городской суеты, порыбачить и подышать свежим воздухом. Именно здесь – на берегу «Сибирской Рицы» – расположена ближайшая к поселку базовая станция. Однако из-за сложного рельефа местности, сигнал до Инголя практически не долетал. Чтобы позвонить или отправить сообщение, местные жители были вынуждены искать возвышенность. Новый объект связи закрыл «цифровые» потребности сельчан в досуге, обучении, трудоустройстве в удаленном формате, самореализации и другом.

«Из года в год мы наращиваем темпы стройки новых телеком‑объектов, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах Красноярского края. После возведения базовой станции в поселке Инголь около 400 человек получили качественную связь. Мобильный интернет на максимальной скорости до 90 Мбит/с позволит абонентам «МегаФона» звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

В населенном пункте есть школа и дом культуры, благодаря быстрому 4G работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для местных жителей, а подрастающему поколению — пользоваться образовательными платформами, электронным журналом и просто «сидеть в интернете». Также и работники фельдшерско-акушерского пункта смогут оперативно проконсультировать жителей не только на своем рабочем месте, но и, например, находясь на вызове.

Голосовая связь доступна сельчанам как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

Построенная в Инголе базовая станция повысила качество мобильных услуг для жителей соседней деревни Едет и улучшила прием сигнала еще на одном популярном у рыбаков озере Сараголь, расположенном в двух километрах от поселка.

Строительство инфраструктуры шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями. Строительство и модернизация объектов связи является одним из ключевых мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика России».