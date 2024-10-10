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У «Алисы» появилось мобильное приложение: в нем можно создавать изображения с помощью YandexART 2.0 и тексты для любых задач

«Яндекс» выпустил мобильное приложение «Алиса». В нем можно общаться с виртуальным ассистентом, работать с текстами и генерировать изображения с помощью визуальной нейросети нового поколения YandexART 2.0. В будущем «Алиса» получит зрение — сможет распознавать и анализировать объекты через камеру смартфона. У нее появится долгосрочная память, а еще ее можно будет перебивать, что сделает диалог естественнее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса.

Уже сегодня пользователям доступны:

Мобильное приложение «Алиса»

Как и веб-версия чата на alice.yandex.ru, приложение поддерживает текстовые и голосовые запросы. Оно также сохраняет историю диалогов, чтобы пользователь мог быстро найти свои предыдущие беседы с «Алисой», — синхронизация действует для всех устройств, работающих с виртуальным ассистентом. Приложение уже доступно в Google Play и App Store.

Генерация изображений с YandexART 2.0 в опции «Алиса Про»

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Яндекс
У «Алисы» появилось мобильное приложение: в нем можно создавать изображения с помощью YandexART 2.0 и тексты для любых задач

С помощью YandexART 2.0 можно создать логотип для бренда, этикетку для продукта, иллюстрации для сайта или поста для социальных сетей. Генерация картинок доступна как в приложении «Алиса», так и на alice.yandex.ru. Созданные изображения можно улучшать с помощью дополнительных запросов к «Алисе» — например, добавить больше деталей на картинке. Для генерации изображений любому пользователю доступно до пяти бесплатных запросов в день, а те, кто подключил «Про», могут использовать функцию без ограничений.

Улучшенное качество ответов «Алисы Про»

«Алиса» стала давать более полные, достоверные и структурированные ответы. Количество случаев, когда она не могла дать ответ, сократилось в шесть раз. Это позволяет обсуждать с «Алисой» больше тем, чем раньше, и делает общение с ней полезнее и информативнее.

Благодаря YandexART 2.0 пользователи опции «Про» могут работать с текстами и изображениями в одном месте. В приложении «Алисы» можно, например, создать текст и сразу сгенерировать к нему изображение — это особенно удобно в работе с контентом для социальных сетей. Пользователи опции Про всегда получают доступ к самым последним версиям YandexGPT и YandexART.

Приложение и новые возможности «Яндекс» представил ко дню рождения «Алисы», которой 10 октября 2024 г. исполнилось семь лет. Компания продолжит развивать виртуального ассистента, и уже в 2025 г. «Алиса» получит больше полезных функций.

Возможности «Алисы» в будущем

«Алиса» научится распознавать и анализировать визуальные данные через камеру смартфона. Это позволит ей обрабатывать изображения в реальном времени и вести диалог, опираясь на визуальную информацию.

«Алиса» сможет запоминать контекст диалогов с пользователем, благодаря чему станет давать ему более персонализированные и точные ответы. Эту функцию можно будет настроить.

Пользователи смогут в любой момент перебить «Алису», чтобы сменить тему разговора. Для этого не нужно будет повторно обращаться к виртуальному ассистенту и дослушивать его ответ до конца.

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