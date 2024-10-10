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Универсальный QR-код работает во всей сети СБП

НСПК завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП). Теперь новую технологию для приема платежей могут использовать 207 банков и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП, а в дальнейшем — с цифровыми рублями. Об этом CNews сообщили представители НСПК.

«Летом мы провели пилотный проект с 22 банками и оценили первые результаты. Клиентский опыт подтвердил, что это действительно удобный сервис. Благодаря активной поддержке банков и технологически развитой инфраструктуре НСПК мы завершили внедрение универсального QR-кода раньше запланированного срока во всей эквайринговой сети СБП. С конца июня с помощью нового решения пользователи совершили свыше 17 млн оплат. В дальнейшем мы намерены развивать и оптимизировать сервис», — сказал генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.

Он также отметил, что в рамках улучшения универсального QR-кода НСПК планирует предоставить банкам, обслуживающим ТСП, возможность персонализировать стартовую страницу. При сканировании универсального QR-кода камерой смартфона покупатель сможет ознакомиться с информацией о доступных кешбэках, бонусных программах и специальных предложениях перед выбором способа оплаты и платежного приложения.

«Подключение к универсальному QR-коду и получение доступа к технологии возможно для всех банков на равных условиях. Это предоставляет им возможность для справедливой конкуренции», — сказал Дмитрий Дубынин.

Универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, не задумываясь о том, каким способом нужно отсканировать QR-код — штатной камерой телефона или камерой какого-либо конкретного платежного приложения. Технология позволяет использовать один QR-код для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, а вскоре и с использованием цифрового рубля. При этом у покупателя при оплате остается возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СБП.

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