CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В известном литературном городе Татарстана улучшили связь

Новые скорости мобильного интернета стали доступны для жителей и гостей Чистополя. Инженеры «МегаФона» завершили строительство новой и модернизацию существующей телекоммуникационной инфраструктуры в городе. Сразу после работ потребление дата-трафика местными пользователями выросло на 10%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Город на левом берегу Камы — родной для многих известных людей. Здесь родились знаменитый химик Александр Бутлеров и русский историк Николай Лихачев. Также в Чистополе часто бывали классики татарской литературы Фатих Амирхан и Гаяз Исхаки. Во время Великой Отечественной войны город стал временным домом для выдающихся советских писателей и поэтов, эвакуированных с семьями из Москвы и Ленинграда, таких как Борис Пастернак, Александр Твардовский, Арсений Тарковский и Николай Асеев.

Теперь в здании, где в военные годы размещалось отделение Союза Советских писателей, открыт Литературно-мемориальный музей «Дом учителя». Кроме того, гостей принимает Мемориальный музей Б. Пастернака.

Оператор запустил дополнительную телеком-инфраструктуру в западной части районного центра, недалеко от Молодежной улицы. Оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах LTE. Такое решение позволяет организовать покрытие сети на максимально возможной территории и одновременно с этим предоставить абонентам мобильный интернет на скорости до 115 Мбит/с.

Помимо этого, чтобы сократить время загрузки онлайн-контента по всему городу, инженеры провели рефарминг существующего оборудования. Другими словами, перераспределили частоты из сетей связи предыдущих поколений в современный стандарт LTE. Работы охватили жилые кварталы, образовательные, торговые и культурные учреждения, включая объекты Чистопольского государственного музея-заповедника, а также производственные предприятия, набережную и пляж.

В результате увеличились емкость сети и скорость передачи данных.

Позитивные изменения сразу отразились на показателях использования связи. За первую неделю октября 2024 г. в Чистополе прокачали на 10% больше трафика, чем за тот же период в сентябре 2024 г.

«Суммарно за год объем данных, переданных нашими абонентами в городе, увеличился на 27%. Мобильный интернет активно используется не только жителями, но и гостями Чистополя. Помимо отдыха на берегах Камы и рыбалки, путешественники посещают местные музеи, следуя по тематическим экскурсионным маршрутам. Уверен, масштабная работа по улучшению качества связи поможет раскрыть туристический потенциал города еще больше», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы

В Rutube появился прием донатов для поддержки авторов

Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек

Власти хотят разрешить строить базовые станции ближе к жилым домам

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: