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«Авито» тестирует программу трейд-ин для смартфонов

С помощью сервиса частные пользователи смогут быстро обменять свой старый смартфон на новый со скидкой. Для того, чтобы воспользоваться услугой, пользователю нужно заполнить анкету состояния старого устройства и выбрать модель смартфона, которую он хочет приобрести. В зависимости от состояния старого устройства будет рассчитана скидка на новый смартфон. В случае согласия со скидкой, пользователю нужно будет передать гаджет партнеру «Авито», который осуществляет трейд-ин. После офлайн-проверки смартфона покупатель сможет получить новое устройство с гарантией. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Как работает трейд-ин для пользователей

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю достаточно выбрать соответствующий баннер в карточке товара раздела «Телефоны» на «Авито». Далее нужно будет ответить на несколько вопросов о состоянии своего смартфона, указать все недостатки и неисправности. Затем пользователю предложат выбрать модель нового гаджета для приобретения в трейд-ин. После этого сразу будет показана предварительная цена за новое устройство с учетом скидки за стоимость старого смартфона.

Далее, если пользователь согласен с условиями трейд-ина, с ним связывается партнер «Авито». Продавцу будет необходимо отвезти свой гаджет в точку продажи партнера. Там специалист проверит состояние смартфона, и назовет по итогам проверки финальную цену за новое устройство, которая может быть скорректирована от изначальной, если найдутся скрытые дефекты.

После подтверждения финальной цены с пользователем заключат договор и выдадут новое устройство. Также партнеры могут помочь перенести данные на новый смартфон, если это необходимо. На все новые смартфоны распространяется гарантия в соответствии с законодательством России.

«Покупка и продажа смартфонов по-прежнему пользуются большой популярностью на «Авито». Так за первые восемь месяцев 2024 г. число продаж новых смартфонов увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., хотя доля б/у гаджетов в продажах по-прежнему превалирует и составляет 77%. В «Авито» мы отметили, что при продаже старого смартфона пользователи зачастую хотят получить новый гаджет сразу, без долгого ожидания. Кроме того, накопление полной суммы на новый смартфон может занять много времени. Эти проблемы и решает трейд-ин. С ним процесс обновления телефона на «Авито» стал еще быстрее и удобнее», — сказал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

Кто принимает устройства в трейд-ин

В рамках теста партнерами программы стали «Хорошая связь», Mpoint, Ibox.Store, «В сети», TorStore, «Стимул», Gadget City, Trend Wood, «М. Тайм» и iРlаtinum. На этапе запуска программа доступна в Москве, Санкт-Петербурге и еще 25 городах. Сервисом можно воспользоваться в приложении и веб-версии «Авито».

В «Авито» также действует программа выкупа смартфонов, планшетов и ноутбуков у частных продавцов. Сейчас сервис доступен пользователям уже более чем в 70 городах России.

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