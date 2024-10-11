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«Авто.ру» обогатил объявления о продаже новых автомобилей скидками от дилеров, обзорами и отзывами

В разделе новых машин на «Авто.ру» дилеры теперь раскрывают доступные покупателям скидки — максимальный размер и их детализацию. А также добавлены обзоры экспертов и отзывы владельцев, которые уже успели на личном опыте изучить особенности эксплуатации новых моделей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В 2024 г. российский автомобильный рынок демонстрирует заметный рост, следствием которого стало существенное увеличение складских запасов у дилеров. По сравнению с сентябрем 2023 г. в нынешнем сентябре было опубликовано на 25% больше предложений, а относительно января 2023 г. их количество удвоилось. Продавцы вновь готовы бороться за внимание покупателей и потому предлагают широкий спектр скидок, которые делают покупку более выгодной. А согласно опросу пользователей «Авто.ру», для 68% из них цена — это ключевой фактор при выборе новой машины.

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Яндекс
«Авто.ру» обогатил объявления о продаже новых автомобилей скидками от дилеров, обзорами и отзывами

Найти новый автомобиль на «Авто.ру» не составляет труда. Специальные фильтры позволяют подобрать подходящие варианты из десятков тысяч объявлений. Теперь, кроме информации о технических характеристиках модели, в карточке объявления представлены детализированные сведения о скидках за трейд-ин, оформление кредита и страхование, а также информация о максимальной выгоде, которую дилер готов предоставить покупателю. Сервис модерирует и отслеживает актуальность скидок. Таким образом, еще до визита в дилерский центр покупатель будет понимать, какие скидки можно обсудить с дилером, чтобы приобрести автомобиль на самых выгодных условиях.

Кроме сведений о том, как сделать покупку нового автомобиля выгоднее, у пользователей сервиса появилась возможность перед покупкой узнать о нюансах эксплуатации конкретной модели. Запрос на эту информацию особенно актуален среди россиян, которые рассматривают в качестве следующего автомобиля модель одной из китайских марок. По результатам свежего исследования РОМИР, 67% опрошенных заявили, что хотели бы получить больше информации о китайских автомобилях. Для решения этой задачи «Авто.ру» расширил наполнение каталога автомобилей. В нем появились статьи и видеообзоры от экспертов журнала «Авто.ру», которые охватывают 95% всех новых моделей, доступных для покупки. Помимо экспертного мнения, можно изучать реальные отзывы владельцев, которые публикуются в «Бортжурнале» сервиса. Таким образом, пользователь сервиса получает в свое распоряжение дополнительный инструмент, который пригодится для принятия взвешенного решения о покупке.

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