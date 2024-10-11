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Более 47 тысяч поездок по Подмосковью совершили пользователи BelkaCar в рамках летнего проекта «Умные путешествия»

Министерством культуры и туризма Московской области совместно с сервисом каршеринга BelkaCar подведены итоги проекта «Умные путешествия», в рамках которого пользователи сервиса смогли посетить главные мероприятия и достопримечательности Подмосковья, а также популярные города региона. Так, за минувший летний сезон и начало осени пользователи BelkaCar совершили свыше 47 тыс. поездок по Подмосковью, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Каршеринг является идеальным вариантом перемещения для тех, кто предпочитает самостоятельно путешествовать и планировать свои уникальные туристические маршруты по Московской области. Поездки становятся быстрыми и комфортными, а их особенность в том, что туристы не привязаны к расписанию и к уже составленным программам. Подмосковье обладает богатым культурным наследием, большим туристическим потенциалом, ярким календарем сезонных и регулярных массовых мероприятий, поэтому и спрос на аренду транспорта остается высоким. Впереди "Зима в Подмосковье", а это значит, что мы ожидаем большой интерес к нашим традиционным и новым направлениям, объектам показа и событиям», – сказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Традиционно, самыми популярными направлениями для путешествий остаются Коломна, Сергиев Посад, Истра, Клин, Зарайск, Орехово-Зуево, Серпухов, Волоколамск, Солнечногорск и Дмитров. В рамках совместного проекта в социальных сетях Министерства и сервиса BelkaCar публикуются разнообразные туристические маршруты, охватывающие наиболее интересные досуговые мероприятия, а также малоизвестные локации и популярные достопримечательности. Так, пользователи BelkaCar посетили Приокско-Террасный заповедник, Знаменскую церковь, Музей павлина, усадьбу Шахматово в Солнечногорске, Музей елочной игрушки «Клинское подворье», Музей-заповедник П.И. Чайковского и другие локации.

«Средняя длительность поездок в сервисе BelkaCar увеличилась на 20%. Мы видим устойчивый тренд на увеличение длительности аренд – горожане активно используют каршеринг для поездок за город, совершают туристические поездки по региону, каршеринг также востребован у туристов. BelkaCar реагирует на спрос увеличением числа выгодных пакетных тарифов и запуском отдельных тарифов для путешественников, например, в Москве действует тариф «Навигатор». Мы ожидаем, что положительная динамика по спросу сохранится – видим устойчивый рост и по арендам, и по длительности поездок», – сказал генеральный директор BelkaCar Дмитрий Потапов.

Целью сотрудничества Министерства культуры и туризма Московской области и каршеринга BelkaCar является популяризация внутреннего туризма и культурной жизни региона. Для удобных и комфортных путешествий по Московской области в BelkaCar постоянно расширяют зону драйвинга, а также работают над созданием скидочных тарифов и гибких пакетов аренды.

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