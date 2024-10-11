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Для тысяч жителей новых районов Самары мобильный интернет стал быстрее

За последний год потребление мобильного интернет-трафика в «Новой Самаре» и микрорайоне Крутые Ключи увеличилось на треть. В ответ на растущий спрос «МегаФон» запустил дополнительную инфраструктуру связи в жилых кварталах. Телеком‑объекты обеспечивают устойчивый голосовой сигнал и скорость передачи данных до 100 Мбит/с в многоквартирных домах и на прилегающей территории. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В динамично-развивающихся микрорайонах продолжается жилищное строительство. Здесь проживают десятки тысяч молодых семей, которые ведут активную онлайн-жизнь. Большую часть своего «цифрового» времени они проводят в соцсетях и мессенджерах. Также среди предпочтений — киносервисы и площадки для просмотра видео.

Чтобы обеспечить стабильный и высокоскоростной мобильный интернет для жителей этих кварталов, инженеры установили дополнительные базовые станции, подобрав оптимальные средне- и высокочастотные диапазоны. Такое решение позволило охватить максимальную территорию и здания разной этажности, обеспечив радиус покрытия до двух километров в условиях городской застройки.

Согласно результатам замеров, сделанных после запуска нового телеком-оборудования, скоростные показатели вблизи ТЦ «Мега» в Крутых Ключах варьируются в диапазоне от 17 до 25 Мбит/с, а в районе «Новой Самары» они достигают порядка 30 Мбит/с. Максимальные скорости в этих локациях могут доходить до 75 и 100 Мбит/с соответственно.

«Активное жилищное строительство создает объективную потребность в развитии инфраструктуры связи. Мы внимательно отслеживаем планы по возведению новых комплексов на территории региона, чтобы оперативно планировать мероприятия по расширению и модернизации сети. Еще одним важным фактором для установки базовых станция становится возрастающая активность пользователей на существующем оборудовании. Повышение нагрузки в уже заселенных кварталах служит сигналом для быстрого развертывания дополнительных мощностей и увеличения пропускной способности», — сказал директор «МегаФона» в Самарской области Виктор Югай.

С начала 2024 г. оператор запустил и модернизировал более 70-ти телекоммуникационных объектов в Самаре. Масштабная работа охватила все районы города и ближайший пригород.

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